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    Опубликованы лучшие образы Met Gala с 1990-х до нашего времени

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    Опубликованы лучшие образы Met Gala с 1990-х до нашего времени
    vogue.ua

    Шестого мая состоится одно из самых громких событий в мире моды – открытие выставки Института Костюма, а затем благотворительный ужин Met Gala 2019

    Бал Института костюма, который проходит в нью-йоркском Метрополитен-музее – крупнейшее событие в модном календаре.

    Основанное публицистом Элеонор Ламберт, это событие впервые состоялось в 1948 году с целью сбора средств для индустрии от высшего общества Нью-Йорка.

    В своем современном воплощении самые знаменитые лица из мира моды, кино, музыки и искусства собираются вместе, чтобы собрать деньги для фонда Института костюма и отметить торжественное открытие новой выставки.

    С 1995 года мероприятие проходит под председательством главного редактора Vogue US Анны Винтур, которая привлекает общественных деятелей в качестве сопредседателей и хозяев вечера.

    Так, в прошлом такая честь досталась Бейонсе, Тейлор Свифт, Кэти Перри, Амаль Клуни и Рианне. В 2019 году Met Gala состоится в 71-й раз и будет проходить под сопредседательством Леди Гаги, Алессандро Микеле, Гарри Стайлса и Серены Уильямс.

    Буквально через пару недель гости красных дорожек примеряют эклектичные, авангардные и гротескные образы на красной ковровой дорожке Met Gala 2019.

    Ежегодно десятки голливудских актрис, моделей и инфлюенсеров соревнуются за титул самого запоминающегося образа на красной дорожке – от эпатажного наряда Шарлиз Терон в 2006 году до провокационного алого платья Беллы Хадид в 2017-м.

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    Кейт Мосс в Marc Jacobs с Марком Джейкобсом, MET Gala 2009
    Кристен Стюарт в Balenciaga и Николя Гескьер, MET Gala 2012
    Руни Мара в Givenchy и Рикардо Тиши, MET Gala 2013
    Рози Хантингтон-Уайтли в Balmain и Оливье Рустен, MET Gala 2014
    Зои Дойч, Тори Берч и Кейт Босуорт в Tory Burch, MET Gala 2017
    Кэти Перри и Джереми Скотт в Moschino, MET Gala 2015
    Донателла Версаче и Кайли Дженнер Versace, MET Gala 2017
    Шанель Иман в Tom Ford и Том Форд, MET Gala 2012
    Алисия Викандер в Louis Vuitton и Николя Гескьер, MET Gala 2016
    Лили Колинз, Пьерпаоло Пиччоли, Рэйчел Макадамс, Мария Грация Кьюри, Лорд, Майлз Теллер и Зои Кравиц в Valentino, MET Gala 2016
    Карен Элсон в Zac Posen, Зак Позен и Дита фон Тиз в Zac Posen, MET Gala 2014
    Чарли Дефранческо, Фрэнсис Бин Кобейн, Марк Джейкобс и Кортни Лав, MET Gala 2017
    Мэгги Джилленхол, Франческо Риссо и София Бутелла в Marni, MET Gala 2017
    Стелла Маккартни и Гвинет Пэлтроу в Stella McCartney, MET Gala 2001
    Синди Кроуфорд в Versace и Донателла Версаче, MET Gala 2009
    Доменико Дольче, Скарлетт Йоханссон в Dolce & Gabbana и Стефано Габбана, MET Gala 2008
    Энн Хэтэуэй в Valentino и Валентино Гаравани, MET Gala 2013
    Вивьен Вествуд и Лили Коулin в Vivienne Westwood, MET Gala 2013
    Дженнифер Коннелли в Balenciaga и Николя Гескьер, MET Gala 2005
    Мадонна в Moschino и Джереми Скотт, MET Gala 2017
    Александр Вэнг и Белла Хадид в Alexander Wang,MET Gala 2017
    Кристофер Бэйли и Сиена Миллер в Burberry, MET Gala 2006
    Стефано Габбана, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм и Линда Евангелиста в Dolce & Gabbana, MET Gala 2003
    София Коппола в Marc Jacobs и Марк Джекобс, MET Gala 2013
    Карл Лагерфельд и Блейк Лайвли в Chanel, MET Gala 2011
    Дженнифер Лоуренс Dior, Раф Симонс и Марион Котийяр в Dior, MET Gala 2013
    Джон Гальяно и Шарлиз Терон в Dior Haute Couture, MET Gala 2006
    Донателла и Джанни Версаче в Versace, MET Gala 1996
    Шер в Bob Mackie с Бобом Меки, MET Gala 1985
    Кейт Мосс в Calvin Klein, Кельвин Кляйн и Кристи Тарлингтон, MET Gala 1995
    Иман в Christian Lacroix и Кристиан Лакруа, MET Gala 1996
    Джанни Версаче и Наоми Кэмпбелл в Versace, MET Gala 1995
    Халстон и Бьянка Джаггер, MET Gala 1981
    Дакота Джонсон, Шарлотта Казираги, Алессандро Микеле и Джаред Лето в Gucci, MET Gala 2016
    Александр Маккуин и Сара Джессика Паркер в Alexander McQueen, MET Gala 2006
    Жан-Пол Готье и Коко Роша в Jean Paul Gaultier, MET Gala 2007
    Кара Делевинь, Рианна, Стелла Маккартни, Кейт Босуорт и Риз Уизерспун в Stella McCartney, MET Gala 2014
    Рикардо Тиши и Наоми Кэмпбелл в Givenchy, MET Gala 2014
    Джоан Смоллс, Даутцен Крус, Оливье Рустен, Синди Кроуфорд, Алессандра Амбросио, Джордан Данн і Шон О’Прай в Balmain, MET Gala 2016

    В ожидании ярких образов этого года вспоминаем как все начиналось и собрал самые запоминающиеся наряды знаменитостей, начиная с 1990-х годов и до наших дней.

    Джерело: vogue.ua

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