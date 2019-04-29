Опубликованы лучшие образы Met Gala с 1990-х до нашего времени



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vogue.ua

Шестого мая состоится одно из самых громких событий в мире моды – открытие выставки Института Костюма, а затем благотворительный ужин Met Gala 2019

Бал Института костюма, который проходит в нью-йоркском Метрополитен-музее – крупнейшее событие в модном календаре.

Основанное публицистом Элеонор Ламберт, это событие впервые состоялось в 1948 году с целью сбора средств для индустрии от высшего общества Нью-Йорка.

В своем современном воплощении самые знаменитые лица из мира моды, кино, музыки и искусства собираются вместе, чтобы собрать деньги для фонда Института костюма и отметить торжественное открытие новой выставки.

С 1995 года мероприятие проходит под председательством главного редактора Vogue US Анны Винтур, которая привлекает общественных деятелей в качестве сопредседателей и хозяев вечера.

Так, в прошлом такая честь досталась Бейонсе, Тейлор Свифт, Кэти Перри, Амаль Клуни и Рианне. В 2019 году Met Gala состоится в 71-й раз и будет проходить под сопредседательством Леди Гаги, Алессандро Микеле, Гарри Стайлса и Серены Уильямс.

Буквально через пару недель гости красных дорожек примеряют эклектичные, авангардные и гротескные образы на красной ковровой дорожке Met Gala 2019.

Ежегодно десятки голливудских актрис, моделей и инфлюенсеров соревнуются за титул самого запоминающегося образа на красной дорожке – от эпатажного наряда Шарлиз Терон в 2006 году до провокационного алого платья Беллы Хадид в 2017-м.

В ожидании ярких образов этого года вспоминаем как все начиналось и собрал самые запоминающиеся наряды знаменитостей, начиная с 1990-х годов и до наших дней.

Джерело: vogue.ua