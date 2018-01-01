Пока мэр Кличко купался в Днепре, его жена развлекалась в Лондоне (Фото)
- Сьогодні, 16:16
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Розсилка
Виталий Кличко и Наталья Егорова
Супруга столичного главы заинтриговала фотографиями со своей прогулки
Супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова опубликовала в социальной сети снимки со своими прогулками по Лондону. Фото появились 19 января, как раз, когда столичный глава на Крещение купался в ледяной воде Днепра.
Снимки со своей прогулкой по британской столице Наталия сопроводила интригующей подписью: «Новый год, новые люди, новые идеи, новые ожидания… Всем чудесного уикенда».
Пресса намекает, что во время этих прогулок Наталия была не одна, так как рядом с ней должен был быть кто-нибудь, кто бы сделал эти снимки.
Как известно, в последние месяцы супруга Кличко интенсивно занималась своей певческой карьерой в Германии.
Джерело: Табло ID