Самые пухлые губы: фото полуторагодовалой малышки покорило сеть



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Кэдди

Кэдди Джоан Волтон всего год и три месяца, а она уже прославилась в сети

Вряд ли Кэдди сейчас понимает, какой красотой ее наградила природа, чего не скажешь об интернет-пользователях — под ее фото с каждым днем появляется все больше восторженных комментариев. Чем же девочка так всех заинтересовала? Стоит только взглянуть на ее снимки, и все встает на свои места — конечно же, своими пухлыми губами.

Instagram очаровательной малышки ведет ее мама Ида Джаффуне. По словам женщины, ей приходится каждый день отвечать на многочисленные вопросы фолловеров, которым не дает покоя внешность Кэдди. Одни полагают, что Ида «увеличивает» губы дочери в фотошопе ради лайков, другие и вовсе подозревают, что девочке вкололи филлеры.

Но все они заблуждаются. Необычная внешность перешла Кэдди от мамы, которая и сама обладает губами внушительного объема. В одном из постов она написала: «Нет, у моей дочери нет никаких врожденных деффектов. Да, ее рот закрывается, когда ей того хочется. Нет, я ничего не делала с губами Кэдди, они ей достались от природы, как и ее волосы. Я не использую накладные пряди и не начесываю ей волосы специально, чтобы они казались объемнее».

Кроме того, подписчики гадают, какая у Кэдди национальность. У ее матери Иды Джаффуне кенийские корни, а отец Марк Уолтон родом из Азии. У девочки есть старший брат Рэймонд, который, в отличие от сестры, пошел в папу и не унаследовал мамины пухлые губы.

У мальчика нет аккаунта в Instagram, однако его фото Ида размещает в своем микроблоге.

Джерело: woman.ru