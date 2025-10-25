Головна Світ Політика
Таїланд може пропустити підписання угоди про припинення вогню з Камбоджею: названо причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Таїланд може пропустити підписання угоди про припинення вогню з Камбоджею: названо причину
Угода з Камбоджею є ширшим продовженням домовленості, досягнутої після смертельного п’ятиденного прикордонного конфлікту в липні
фото: Reuters

Прем’єр-міністр Таїланду скасував візит на саміт АСЕАН

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул скасував свою поїздку до Малайзії напередодні саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який розпочався в суботу. Причиною скасування стала смерть королеви-матері королівства Сірікіт. Цей несподіваний крок може мати дипломатичні наслідки, оскільки Анутін Чарнвіракул може пропустити важливе підписання угоди про припинення вогню з Камбоджею. Очікується, що на церемонії підписання буде присутній президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністри закордонних справ країн-членів АСЕАН зустрілися в суботу в Куала-Лумпурі, щоб розпочати вихідні глобальної дипломатії.

Угода з Камбоджею є ширшим продовженням домовленості, досягнутої після смертельного п’ятиденного прикордонного конфлікту в липні, врегулюванню якого сприяв Дональд Трамп. Речник уряду Таїланду повідомив, що наразі триває обговорення того, як провести церемонію, та чи підпише угоду інший високопосадовець.

Паралельно з самітом відбудеться раунд важливих торговельних переговорів між делегаціями США та Китаю. Міністр фінансів США Скотт Бессент та торговий представник США Джеймісон Грір зустрінуться з китайською делегацією на чолі з віце-прем'єром Хе Ліфеном.

Переговори відбуваються на тлі зростаючої напруги: Трамп пригрозив новими 100% тарифами на китайські товари та іншими торговельними обмеженнями з 1 листопада у відповідь на розширення Китаєм експортного контролю над рідкоземельними мінералами.

На щорічному засіданні АСЕАН планує наполягати на багатосторонньому торгівельному діалозі, поглибленні зв'язків з новими партнерами та подоланні наслідків глобального тарифного наступу Трампа. Крім того, Східний Тимор, наймолодша країна Азії, буде офіційно прийнятий як 11-й член асоціації.

Кабінет міністрів Таїланду запланував засідання в суботу вранці, щоб обговорити питання похорону королівської особи. Доля візиту прем'єр-міністра до Куала-Лумпура в неділю залишається незрозумілою.

Нагадаємо, Верховний суд Таїланду ухвалив рішення ув'язнити колишнього прем'єр-міністра і мільярдера Таксина Чинавата на рік. 

76-річний Таксин Чинават обіймав посаду прем'єр-міністра з 2001 року, доки не був усунутий від влади в результаті військового перевороту у 2006 році. Він повернувся до Таїланду у 2023 році і був засуджений до восьми років ув'язнення за конфлікт інтересів, зловживання владою і корупцію під час свого перебування при владі. Король Таїланду Маха Ваджіралонгкорн скоротив термін ув'язнення Таксина до одного року, а через шість місяців, у лютому 2024 року, він вийшов на волю умовно-достроково.

