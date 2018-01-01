  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия

    Модели позируют рядом с картонными гробами, украшенными самыми разнообразными рисунками
    В сети активно обсуждают необычную рекламу картонных эко-гробов, которые изготовляют в Днепре. По словам создателей, они отлично горят и быстро разлагаются в земле. Кроме этого, каждый клиент может подобрать для себя любой дизайн: графические изображения православных святых, ангелов, а также различные цветочные орнаменты. Есть даже гробы для
    • Сьогодні, 20:25
    • Розсилка
    Фотосессия с картонными гробами
    Фотосессия с картонными гробами

    Модели позируют рядом с картонными гробами, украшенными самыми разнообразными рисунками

    В сети активно обсуждают необычную рекламу картонных эко-гробов, которые изготовляют в Днепре. По словам создателей, они отлично горят и быстро разлагаются в земле. Кроме этого, каждый клиент может подобрать для себя любой дизайн: графические изображения православных святых, ангелов, а также различные цветочные орнаменты. Есть даже гробы для поклонников BDSM и с национальной символикой.

    Для презентации зимней коллекции нестандартных гробов авторы устроили эротическую фотосессию под лозунгом: «Смерть – это сексуально. Эрос и Танатос вместе!».

    Один из наиболее критичных комментариев в сторону этого фотопроекта написал Facebook-паблик «Рагу.ли»: «Вот уже девять лет подряд подобный месседж несут поляки с Lindner и наконец наши решили присоединиться. Бог с ней с объективацией, привычное дело (на самом деле нет), но если полякам девять лет пошли на пользу, то наши, несмотря на весь имеющейся опыт, все равно почему-то решили стартовать с эстетики каталога фотообоев».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия
    Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия
    Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия
    Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия
    Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия
    Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия
    Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия

    Пользователи сети начали спорить, оправдан ли этот рекламный ход. Многие называют девушек «очень горячими».

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    смерть мода и красота модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ