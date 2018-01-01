Стриптиз на гробах. Сеть взбудоражила провокационная фотосессия

Модели позируют рядом с картонными гробами, украшенными самыми разнообразными рисунками

В сети активно обсуждают необычную рекламу картонных эко-гробов, которые изготовляют в Днепре. По словам создателей, они отлично горят и быстро разлагаются в земле. Кроме этого, каждый клиент может подобрать для себя любой дизайн: графические изображения православных святых, ангелов, а также различные цветочные орнаменты. Есть даже гробы для



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Фотосессия с картонными гробами

Модели позируют рядом с картонными гробами, украшенными самыми разнообразными рисунками

В сети активно обсуждают необычную рекламу картонных эко-гробов, которые изготовляют в Днепре. По словам создателей, они отлично горят и быстро разлагаются в земле. Кроме этого, каждый клиент может подобрать для себя любой дизайн: графические изображения православных святых, ангелов, а также различные цветочные орнаменты. Есть даже гробы для поклонников BDSM и с национальной символикой.

Для презентации зимней коллекции нестандартных гробов авторы устроили эротическую фотосессию под лозунгом: «Смерть – это сексуально. Эрос и Танатос вместе!».

Один из наиболее критичных комментариев в сторону этого фотопроекта написал Facebook-паблик «Рагу.ли»: «Вот уже девять лет подряд подобный месседж несут поляки с Lindner и наконец наши решили присоединиться. Бог с ней с объективацией, привычное дело (на самом деле нет), но если полякам девять лет пошли на пользу, то наши, несмотря на весь имеющейся опыт, все равно почему-то решили стартовать с эстетики каталога фотообоев».

Пользователи сети начали спорить, оправдан ли этот рекламный ход. Многие называют девушек «очень горячими».

Джерело: Сегодня