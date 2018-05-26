Волшебство деревенской жизни в фотографиях Себастиана Лучиво

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Удивительные фотографии польского фотографа-энтузиаста Себастиана Лучиво стали настоящим хитом сети

Сюрреалистические фотографии автора заставляют нас вновь оценить забытые прелести деревенской жизни, которая вдохновляла не один десяток художников и писателей в прошлом.

Его снимки, столь необычные и немного волшебные, никого не оставят равнодушным. Идиллическая атмосфера сельской жизни на фотографиях Себастиана просто заставит вас влюбиться в деревню и вам захочется туда попасть как можно скорее. Это как вернуться в детство, в беззаботные и счастливые времена.

Главными героями на его фотографиях являются сам автор и его семья: жена Агнешка и двое сыновей — Кшиштоф и Яцек. Ну и конечно же домашние питомцы, которые по словам фотографа, его лучшие друзья. Это две собаки, три щенка, кошка и морская свинка.

В нашей галерее вы найдете цветные фотографии из серий «Другой мир» и «Деревенская жизнь».

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Джерело: Fullpicture.ru