Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правдивые фотографии из трущоб Джакарты

Не каждый сможет так жить

Каково это – жить буквально на железнодорожных путях, когда каждые 10 минут поезд проходит всего в двух метрах от вашего дома? Когда маленькие дети играют в мяч, не обращая внимания на мимо проходящий поезд?

И не стоит думать, что это кадр из фильма про апокалипсис.

Джерело: Культурология