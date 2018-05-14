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    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте

    • Сьогодні, 07:09
    • Розсилка
    <span>Правдивые фотографии из трущоб Джакарты</span>
    Правдивые фотографии из трущоб Джакарты

    Не каждый сможет так жить

    Каково это – жить буквально на железнодорожных путях, когда каждые 10 минут поезд проходит всего в двух метрах от вашего дома? Когда маленькие дети играют в мяч, не обращая внимания на мимо проходящий поезд? 
    И не стоит думать, что это кадр из фильма про апокалипсис.
    На самом деле так изо дня в день живут люди в трущобах перенаселенной столицы Индонезии города Джакарты. При просмотре этих снимков, возникает только один вопрос: «Почему они оттуда не сбежали? Как можно так жить?».

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    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
    Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте

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    Джерело: Культурология

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