Жизнь на железнодорожных путях: Правдивые фотографии о жизни людей в Джакарте
- Сьогодні, 07:09
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Розсилка
Правдивые фотографии из трущоб Джакарты
Не каждый сможет так жить
Каково это – жить буквально на железнодорожных путях, когда каждые 10 минут поезд проходит всего в двух метрах от вашего дома? Когда маленькие дети играют в мяч, не обращая внимания на мимо проходящий поезд?
И не стоит думать, что это кадр из фильма про апокалипсис.
На самом деле так изо дня в день живут люди в трущобах перенаселенной столицы Индонезии города Джакарты. При просмотре этих снимков, возникает только один вопрос: «Почему они оттуда не сбежали? Как можно так жить?».
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Джерело: Культурология