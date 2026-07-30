Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

У Франції 25-річна жінка померла після процедур у салоні краси: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Ніцці розпочали розслідування після смерті клієнтки у салоні краси
фото: Nicematin.com

Поліція затримала трьох людей після смерті клієнтки салону 

У Ніцці (Франція) 25-річна жінка раптово померла у салоні краси. Поліція взяла під варту трьох підозрюваних, які надавали послуги дівчині. Про це пише «Главком» із посиланням на Le Parisien.

Інцидент стався 27 липня. Дівчина прийшла до салону краси, щоб зробити «естетичну процедуру». Та згодом клієнтці стало зле. Близько 15:00 до салону викликали службу екстреної медичної допомоги.

Однак жінку не вдалося врятувати. «Попри допомогу рятувальників, реанімувати молоду жінку не вдалося, вона померла на місці», – йдеться у повідомленні.

Поліція Ніцци відкрила кримінальну справу за статтями про незаконне здійснення медичної діяльності після смерті дівчини
Поліція Ніцци відкрила кримінальну справу за статтями про незаконне здійснення медичної діяльності після смерті дівчини
ілюстративне фото з відкритих джерел

Поліція відкрила кримінальну справу за статтями про незаконне здійснення медичної діяльності, ненавмисне вбивство та введення шкідливих речовин. Водночас причини смерті клієнтки салону поки не розголошуються. Відомо, що трьох осіб було затримано після смерті дівчини. Нині під вартою перебувають один чоловік та дві жінки 1998 і 1990 року народження.

Зазначається, що сайт салону краси, де померла дівчина, позиціонує себе як кабінет естетичної медицини. У закладі пропонують послуги з нарощування волосся та вій, манікюру тощо.

Нагадаємо, на Полтавщині вперше зафіксували випадок ятрогенного ботулізму, який викликала не їжа, а косметологічні процедури. У жінки виявили ботулізм після того, як під час косметологічної процедури їй ввели препарат на основі ботулінічного токсину – ботулотоксин. Косметологічні послуги жінці надавали у приватному кабінеті.

Читайте також:

Теги: Франція здоров'я поліція смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрон
«Бандероль» влучила у житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені
26 липня, 09:46
«Освіта – як вода», каже 28-річний учасник голодування Яш Мішра
Індію охопили протести: чому тисячі студентів вийшли на вулиці
23 липня, 05:24
Тіло дитини знайшли в річці
На Буковині восьмирічного хлопчика, який утік із дому, знайдено мертвим
18 липня, 15:42
фото з відкритих джерел
NYT: міграційна служба США за тиждень застрелила двох мігрантів
16 липня, 14:02
«Король Лір» Анатолій Хостікоєв
«Ще грати і грати». Легендарний Анатолій Хостікоєв спростував чутки про проблеми зі здоров’ям
16 липня, 08:40
Наслідки атаки на Київ у ніч на 16 липня
Наслідки атаки на Київ: поліція звернулася до водіїв
16 липня, 07:11
Руслан Саляєв займався самбо та дзюдо
Був штурмовиком. ЗСУ ліквідували юного кандидата у майстри спорту з дзюдо
9 липня, 12:47
Онук легедарного французького президента П'єр де Голль є затятим путіністом
Російська пропаганда використала онука легендарного французького президента у гібридній війні
5 липня, 13:56
Святкування перемоги збірної Мексики завершилося трагічно
У Мексиці дві особи загинули в тисняві у ході святкування перемоги збірної на Чемпіонаті світу
1 липня, 17:18

Здоров'я

У Франції 25-річна жінка померла після процедур у салоні краси: деталі
У Франції 25-річна жінка померла після процедур у салоні краси: деталі
У Колумбії зʼявилася 124-річна претендентка на звання найстарішої людини: який секрет її довголіття
У Колумбії зʼявилася 124-річна претендентка на звання найстарішої людини: який секрет її довголіття
Чорногорія запровадила щомісячну «менструальну відпустку», але не для всіх жінок
Чорногорія запровадила щомісячну «менструальну відпустку», але не для всіх жінок
У Львові лікарі 10 років рятують юну пацієнтку від рідкісної генетичної хвороби
У Львові лікарі 10 років рятують юну пацієнтку від рідкісної генетичної хвороби
Пережила Другу світову та голод: 105-річна жінка з Чернігівщини розкрила секрети довголіття
Пережила Другу світову та голод: 105-річна жінка з Чернігівщини розкрила секрети довголіття
У Росії жінка прийшла до лікарів зі зламаними голками в нозі (фото)
У Росії жінка прийшла до лікарів зі зламаними голками в нозі (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua