У Франції 25-річна жінка померла після процедур у салоні краси: деталі

У Ніцці розпочали розслідування після смерті клієнтки у салоні краси

Поліція затримала трьох людей після смерті клієнтки салону

У Ніцці (Франція) 25-річна жінка раптово померла у салоні краси. Поліція взяла під варту трьох підозрюваних, які надавали послуги дівчині. Про це пише «Главком» із посиланням на Le Parisien.

Інцидент стався 27 липня. Дівчина прийшла до салону краси, щоб зробити «естетичну процедуру». Та згодом клієнтці стало зле. Близько 15:00 до салону викликали службу екстреної медичної допомоги.

Однак жінку не вдалося врятувати. «Попри допомогу рятувальників, реанімувати молоду жінку не вдалося, вона померла на місці», – йдеться у повідомленні.

Поліція Ніцци відкрила кримінальну справу за статтями про незаконне здійснення медичної діяльності після смерті дівчини ілюстративне фото з відкритих джерел

Поліція відкрила кримінальну справу за статтями про незаконне здійснення медичної діяльності, ненавмисне вбивство та введення шкідливих речовин. Водночас причини смерті клієнтки салону поки не розголошуються. Відомо, що трьох осіб було затримано після смерті дівчини. Нині під вартою перебувають один чоловік та дві жінки 1998 і 1990 року народження.

Зазначається, що сайт салону краси, де померла дівчина, позиціонує себе як кабінет естетичної медицини. У закладі пропонують послуги з нарощування волосся та вій, манікюру тощо.

Нагадаємо, на Полтавщині вперше зафіксували випадок ятрогенного ботулізму, який викликала не їжа, а косметологічні процедури. У жінки виявили ботулізм після того, як під час косметологічної процедури їй ввели препарат на основі ботулінічного токсину – ботулотоксин. Косметологічні послуги жінці надавали у приватному кабінеті.