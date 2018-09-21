Немецкие ученные нашли неожиданную причину возникновения рака



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Помните, рак гораздо легче предотвратить, чем потом бороться с последствиями

По мнению исследователей, дисбаланс микрофлоры кишечника и клеточный стресс способны спровоцировать мутационные изменения тканей. Когда нарушается функционирование белка ATF6, клетки получают стресс. Если такое состояние продолжительное, вероятность рака особенно увеличивается.

Для получения информации был проведен эксперимент с участием грызунов. Ученые отслеживали состояние микрофлоры и «поведение» белка ATF6. И было выявлено, что у мышей с дисбактериозом и со стрессом были предпосылки к злокачественным образованиям.

Чтобы избежать дисбактериоза, следует придерживаться сбалансированного питания, не злоупотреблять продуктами, которые склонны к брожению (пиво, капуста, виноград), поменьше пить газированные напитки.

С осторожностью нужно употреблять антибиотики, а без крайней необходимости их вообще не следует принимать. Если антибиотик назначил доктор, нужно также принимать препараты для нормализации микрофлоры.

Также надо учиться избегать стрессовых ситуаций, переводить конфликты в мирное русло. А если не удалось полюбовно выйти из ситуации, то после перенесенного стресса необходимо максимально расслабиться – принять теплую ванну, погулять на свежем воздухе, помедитировать, позаниматься умеренной физической нагрузкой.

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Джерело: menslife