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«Ще грати і грати». Легендарний Анатолій Хостікоєв спростував чутки про проблеми зі здоров’ям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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«Король Лір» Анатолій Хостікоєв
фото: Театр Франка

Анатолій Хостікоєв: «Жодної моєї вистави не було скасовано в цьому році! Не дочекаєтесь»

Народний артист України, видатний актор театру Франка Анатолій Хостікоєв не планує йти зі сцени. Про це він заявив в інтервʼю «Главкому», спростувавши чутки про проблеми зі здоровʼям.

Так, 73-річний Анатолій Хостікоєв запевнив, що жодної його вистави не було скасовано, він планує продовжувати грати у театрі. «Я зіграв підряд чотири вистави Лір, не рахуючи щоденні репетиції… Жодної моєї вистави не було скасовано в цьому році! Не дочекаєтесь! Це я не вам. Це тим, хто зовні. А королю Ліру взагалі 80 років! Так що ще грати і грати!» – заявив актор.

Артист зауважив, що перебуває у гарній формі. Свого часу він багато займався у залі, йому навіть пропонували взяти участь у двобої з американським боксером: «Коли я жив на Подолі, то ходив в зал на тренування до уславленого тренера з боксу Володимира Богатиренка. Якось він мені каже: «Давай я тебе підготую, і ми організуємо бій з американським актором Міккі Рурком. Ви ж одного року, 1953-го, і в однаковій вазі! Ти його «уриїш!» Я тренувався і був в хорошій формі… Тренер мене іноді виставляв на спаринг зі справжніми спортсменами, але попереджав: «Не покаліч мені артиста… Це – золота жила!» Три місяці я, фактично, жив у залі! І весь цей час Володимир намагався вийти на агента Міккі Рурка, вже і номер телефона був на руках…»

«Ще грати і грати». Легендарний Анатолій Хостікоєв спростував чутки про проблеми зі здоров’ям фото 1
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Однак бою так і не сталося. Актор пожартував, що міг би спробувати вийти на ринг і зараз. «Тоді таких можливостей, як зараз, маю на увазі звʼязок, не було. Одним словом, не судилось, але якщо редакція «Главкома» знайде спонсора, ми можемо з Богатиренком спробувати дістати Міккі Рурка, якщо, звичайно, той не поміняв номер телефону», – з гумором сказав Хостікоєв.

Нагадаємо, у першій частині інтервʼю народного артиста України Анатолія Хостікоєва «Главкому», йшлося про «Короля Ліра» у версії Хостікоєва та особливу норовливість митця, через яку режисери його відверто бояться та уникають. До слова, «Главком» першим подивився прем’єру і вже за кілька днів зустрівся з Анатолієм Георгійовичем. 

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Теги: Анатолій Хостікоєв вистава Театр Франка здоров'я

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Здоров'я

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