Вкладає мільйони у довголіття. Відомий біохакер повідомив про серйозну хворобу

Браян Джонсон планує побороти невиліковну хворобу

Популярний блогер, бізнесмен та біохакер Браян Джонсон із США, який щороку витрачає мільйони доларів на боротьбу зі старінням, повідомив про проблеми зі здоров’ям. Чоловіку діагностували хронічне захворювання. Про це пише «Главком» із посиланням на допис інфлюєнсера у соцмережі X.

Браян Джонсон заявив, що він захворів на аутоімунний гастрит (хронічне запальне захворювання, що поширюється на слизову оболонку шлунка, – «Главком»).

«Погана новина №1: мій шлунок поїдає«» сам себе. Погана новина №2: 2-5% людей також страждають через цю хворобу. Ймовірно, їх більше, оскільки захворювання протікає приховано. Хороша новина: я спробую знайти спосіб його подолати. І обов'язково розповідатиму про все», – зазначив біохакер.

На думку блогера, причиною його хвороби став «неправильний спосіб життя» у дитинстві та підлітковому віці. «У дитинстві я їв солодкі пластівці, пив солодку газовану воду й часто харчувався фастфудом. На початку своїх двадцяти років я був здоровим, але згодом став молодим батьком трьох дітей і почав будувати власний бізнес. Через постійний стрес і виснажливу роботу я перестав приділяти увагу здоров'ю, набрав близько 18 кілограмів зайвої ваги, а вже за кілька років опинився в глибокій хронічній депресії. Саме тоді в моєму організмі почався аутоімунний процес, який спочатку уразив щитоподібну залозу, а потім – слизову оболонку шлунка. Це захворювання називається аутоімунний гастрит», – написав Джонсон.

Браян Джонсон повідомив про серйозну хворобу фото з відкритих джерел

До того ж у 21 рік Браяну Джонсону діагностували хронічне запальне захворювання щитоподібної залози. Потім він почав лікування, однак роками у нього був знижений рівень феритину. Як виявилося, причиною був аутоімунний гастрит. Це стало відомо лише у травні 2026 року.

«Аутоімунний гастрит спричиняє незворотні ушкодження: дефіцит поживних речовин, анемію, а в довгостроковій перспективі підвищений ризик раку. Коли його виявляють, стандартна медицина визнає свою поразку, заявляючи, що нічого вдіяти не можна, окрім як контролювати перебіг захворювання, хай якими жахливими чи смертельними будуть наслідки», – написав бізнесмен.

Наразі біохакер та його команда планують шукати варіанти боротьби з його хворобою, яка є невиліковною. Американець припускає, що навіть спробує провести собі терапію, яка генетично модифікує імунні клітини людини.

Браян Джонсон зі своїм сином фото з відкритих джерел

48-річний Браян Джонсон – американський підприємець і біохакер, який став відомим завдяки дороговартісним експериментам для боротьби зі старістю. Він інвестує свої статки у постійні медичні обстеження та утримує команду лікарів, яка постійно контролює його організм. За останні роки він випробував низку незвичних методів омолодження.

Зокрема, у 2023 році Джонсону перелили плазму крові його сина-підлітка, однак цей експеримент не дав очікуваного результату. Також бізнесмен пройшов генну терапію із застосуванням білка фолістатину та ін'єкції стовбурових клітин, які мали б покращити стан м'язів, суглобів і сповільнити процеси старіння.

Як розповідав «Главком», у гонитві за вічною молодістю та довголіттям мільярдери Кремнієвої долини готові вкладати величезні суми у біотехнологічні стартапи та дослідження. Один із яскравих прикладів підприємець та біохакер Браян Джонсон, який витрачає 1,9 млн євро на рік на боротьбу зі старінням. Він приймає більше 50 таблеток на день, вводить собі плазму свого юного сина і постійно моніторить показники здоров'я. Команда з 30 фахівців допомагає йому в цій нелегкій справі.