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Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тіна Кароль розповіла, скільки годин на тиждень займається спортом
фото: Тіна Кароль/Telegram

Тіна Кароль майже щодня займається спортом

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про секрет своєї стрункості. Зірка поділилася з шанувальниками в Instagram-сторис деталями тренувань, які допомагають їй тримати себе у формі, пише «Главком».

Тіна Кароль займається майже щодня. Співачка розповіла, що займається різними видами активності. Вона займається 5-6 разів на тиждень по декілька годин.

«5,6 разів на тиждень по 3,4 години в цілому, по різним дисциплінам. Це перманентний стан. Успіх приходить до підготовлених», – відповіла Кароль.

Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості фото 1
фото: Іnstagram/tina_karol

Тіна Кароль активно розповідає про свої заняття спортом та йогою у соцмережах. Зірка ділиться своїм досвідом після помітного схуденення. Також вона часто публікує фото та відео зі своїх тренувань. 

Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості фото 2
фото: Тіна Кароль/Telegram
Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості фото 3
фото: Тіна Кароль/Telegram

Нагадаємо, українська акторка та ведуча Олена Кравець зізналася, що має зайву вагу, однак вона знайшла неочікувані методи боротьби з нею. За словами Кравець, вона тривалий час намагалася схуднути. Проте згодом акторка перестала перейматися через це, що допомогло їй схуднути.

Також повідомлялося, захисниця «Азовсталі» та парамедикиня Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка, яка схудла на 35 кг, розповіла про секрет свого схуднення. За словами Катерини Поліщук, вона схудла на 30 кг за 7 місяців. Після цього вона продовжувала худнути, однак вже поступово. 

До слова, відома британська співачка та авторка пісень Адель схудла на 45 кілограмів за два роки. Зірка поділилася секретом свого схуднення та назвала звички, від яких їй довелося відмовитися. Під час схуднення Адель дотримувалися жорстких обмежень. Їй довелося змінити харчування та піклуватися про свій голос, оскільки під час одного з її турів в неї стався крововилив у голосові зв’язки.

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Теги: здоров'я співачка Тіна Кароль схуднення поради

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Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості
Тіна Кароль поділилася секретом своєї стрункості
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