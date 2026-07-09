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Робить зарядку та водить авто: 100-річний рівнянин поділився секретами довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Довгожитель вміло користується комп’ютером
фото з архіву Наталії Андріюк/Еxpres.online

Іван Дворжак виконує комплекс вправ, які повторює по 36 разів

Іванові Дворжаку з Рівненщини виповнилося 100 років. Попри поважний вік чоловік досі керує автівкою. Самотужки порається на городі та щоранку робить зарядку. Пенсіонер розповів, у чому криється секрет його довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Еxpres.online.

Іван Дворжак є найстаршим мешканцем села Рачин та Тараканівської громади. Чоловік народився в селі Верба, що на Дубенщині. У його родині було восьмеро дітей – семеро братів і сестра.

«Маленький Іван ходив два кілометри пішки, щоб дістатись школи. А щоб не гаяти часу, дорогою розв’язував задачі. Закінчив сім класів. Іван Петрович ще застав часи, коли Рівненщина перебувала в складі Польщі», – розповіла староста села Наталія Андріюк.

Іван Дворжак навчався у Львівському сільськогосподарському інституті. після закінчення навчання, він став головним механіком міжколгоспбуду та займався будівництвом ферм у селах. Під час роботи зустрів свою майбутню дружину Любу. Подружжя прожило разом 70 років, три роки дружини Івана Дворжака не стало.

100-річний мешканець Рівненщини щоранку робить зарядку. Він має комплекс вправ для ніг, рік та очей та навіть вух, кожну з них він виконує по 36 разів. Тож одним із секретів довголіття Івана Дворжака є регулярна фізична активність. До того ж чоловік у свої 100 років залишається оптимістом та любить працювати.

Пенсіонер не мав шкідливих звичок, він ніколи не палив та зловживав алкоголем. «Любить пригубити червоного виноградного вина власного виготовлення. Але ніколи не зловживав спиртним, не курив. Як на свої літа, почувається добре. Щоправда, носить слуховий апарат, бо недочуває. А ще він весь час щось майструє. От нещодавно власноруч зробив дашок над гойдалкою біля будинку», – зазначила Наталія Андріюк.

Довгожитель досі самостійно керує автівкою, порається в городі та має господарство. Ба більше 100-річний пенсіонер не відстає від сучасних тенденцій та користується комп’ютером. «Іван Петрович досі їздить машиною, наприклад, до магазину по хліб чи інші продукти. І, не повірите, вміло користується комп’ютером. Також довгожитель порається в господарстві, садить город, найбільше любить вирощувати томати. Доглядає курей, качок, свинку», – додала староста села.

Нині Іван Дворжак чекає з фронту свого онука, який стоїть на захисті країни. Тож однією зі мрій довгожителя є мир в Україні.

Наагадаємо, британка Маргарет Хем, якій у суботу, 27 червня, виповнилося 100 років, назвала несподіваний секрет свого довголіття – мармелад, міцний чай і сигарети. Попри поважний вік, Маргарет досі живе самостійно та пересувається по дому. Її 47-річна онука Рейчел Метьюз розповіла, що бабуся ніколи не відмовлялася від своїх звичок, попри попередження про шкоду для здоров’я.

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Теги: пенсіонери здоров'я Рівненщина довголіття

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