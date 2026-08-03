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«Вперше в історії». У В'єтнамі лікарі успішно пересадили статевий орган чоловіку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Лікарі назвали трансплантацію «технічним дивом»
фото: скриншот Facebook/VietDuc University Hospital

Медики поєднали під час трансплантації реконструктивні та мікрохірургічні методики

В'єтнамські хірурги успішно провели трансплантацію статевого органу від донора, якому констатували смерть мозку. Для країни ця операція стала першою в історії місцевої медицини. Про це розповідає «Главком» із посиланням на LADbible.

Реципієнтом трансплантації статевого члена став 43-річний пацієнт. Чоловік роками страждав від складного емоційного стану. Після операції чоловік переживав сильний психологічний стрес, а його життя погіршилося.

«Він сказав нам, що життя більше не варте того, щоб жити. Він перебував у надзвичайно тяжкому емоційному стані», – так лікарі описали психологічний стан пацієнта.

Річ у тім, що чотири роки тому він переніс часткову пенектомію – операцію з видалення частини статевого члена, що стало для нього складним моментом у житті. Зокрема, подібні операції частіше проводять через рак статевого члена, що й потребує видалення. Про це зазначають у Національній службі охорони здоров'я Великої Британії.

В'єтнамський хірург розповів про деталі трансплантації
В'єтнамський хірург розповів про деталі трансплантації
фото: скриншот Facebook/VietDuc University Hospital

Тож трансплантація повернула реципієнта до повноцінного життя. Відомо, що він добре відновлюється після операції, жодних ускладнень не виникло. «Ця трансплантація не лише відновила частину його тіла, а й повернула йому якість життя, впевненість у собі та щастя, так само як і його родині», – додали хірурги.

Лікарі назвали цю трансплантацію «технічним дивом». Адже донором став чоловік, якому констатували смерть мозку. «Вона також має глибоке гуманітарне та людське значення. Для пацієнтів ця трансплантація не лише відкриває можливість повернутися до нормального життя, а й, що ще важливіше, допомагає загоїти психологічні травми, повернути впевненість, гідність і віру в майбутнє», – зазначили у лікарні.

Медики поєднали під час втручання ня реконструктивні і мікрохірургічні методики, які потребували виняткової точності, аби забезпечити життєздатність та відновлення функцій органу. 

Нагадаємо, росіянка звернулася до лікарів зі скаргами на біль у нозі. Після процедури з голковколювання вона майже не могла ходити. Пацієнтка сходила на сеанс акупунктури до місцевого спеціаліста у Красноярську. Однак після процедури її стан погіршився.

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Теги: лікарня Азія чоловік донор

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