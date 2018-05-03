Так же плохо: Ученые сравнили одиночество с курением
- Сьогодні, 15:10
-
Розсилка
Страховая компания Cigna провела исследование, результаты которого показали, что молодые люди испытывают одиночество гораздо чаще, чем пожилые
Среди 20 тысяч опрошенных наивысший уровень одиночества зафиксировали у поколения Z – молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. По шкале одиночества, разработанной Калифорнийским университетом, они набрали 48 баллов, в то время как люди старше 72 лет – только 39.
Ранее ученые уже отмечали, что это очень сильно влияет на здоровье человека, и сравнивали одиночество с курением. По их словам, быть одиноким – то же самое, что выкуривать 15 сигарет в день.
В исследовании также сообщается, что соцсети не влияют на чувство одиночества. Молодые люди, которые регулярно сидят в фейсбуке или инстаграме, точно так же чувствуют себя одинокими, как и те, кто почти не пользуются ими. По словам гендиректора Cigna Дэвида Кордани, спасает от одиночества только какое-то значительное социальное взаимодействие. Очевидно, просмотр сториз и мемов таковым не являются.
Чтобы избежать одиночества, ученые из Cigna советуют хорошо спать, проводить время с семьей, заниматься физическими упражнениями и не слишком много работать. Несмотря на то, что исследование не установило прямой связи между одиночеством и соцсетями, все эти рекомендации предполагают отказ (хотя бы на время) от активного присутствия в Сети.
Джерело: Buro 24/7