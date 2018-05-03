Диетологи назвали семь продуктов, которые укрепляют нервную систему

Для поддержания нервной системы в тонусе, уверены специалисты, необходима совсем небольшая доза витамина В12

Специалисты по питанию отмечают, что поддержать в тонусе центральную нервную систему можно при помощи морепродуктов, которые содержат продукты с витамином В12. Даже небольшой дефицит этого витамина может привести к анемии, вызвать усталость и депрессию. Диетологи отмечают, что В12 является одним из самых сложных витаминов. Он производится



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Морепродукты

Для поддержания нервной системы в тонусе, уверены специалисты, необходима совсем небольшая доза витамина В12

Специалисты по питанию отмечают, что поддержать в тонусе центральную нервную систему можно при помощи морепродуктов, которые содержат продукты с витамином В12. Даже небольшой дефицит этого витамина может привести к анемии, вызвать усталость и депрессию.

Диетологи отмечают, что В12 является одним из самых сложных витаминов. Он производится бактериями, которые содержатся в продуктах животного происхождения.

Этот витамин влияет на уровень энергии, внешний вид и пищеварение. Кроме того, он очень важен для нормального функционирования памяти и сердца. В12 защищает от рака и положительно влияет на настроение.

Суточная потребность организма в витамине В12 составляет 3 мкг в сутки. Его можно найти в морепродуктах. В частности, 100 грамм моллюсков содержат 99 мкг витамина В12 в 100 граммах скумбрии – 19 мкг в 100 граммах крабового мяса – 11,5 мкг.

Также он содержится в устрицах, мидиях, крабах, креветках, лангустах и омарах. Немало витамина В12 содержат такие сорта рыбы, как скумбрия, лосось, сельдь, тунец, сардины и форель.

В 100 граммах нежирного молока есть до 0,5 мкг витамина В12. Йогурт также содержит этот витамин, а еще он является прекрасным источником кальция и пробиотиков.

В 100 граммах говяжьей печени содержится 83 мкг витамина В12. Также его можно найти в куриной печени и паштете фуа-гра.

Также стоит потреблять сыры. В 100 граммах моцареллы – примерно 0,5 мкг витамина В12. Куриные, гусиные, утиные, индюшиные и перепелиные яйца также содержат ценный витамин.

Не пренебрегайте и мясом, ведь в 100 граммах говядины содержится 6,2 мкг витамина В12.

Джерело: 24 канал