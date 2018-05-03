Медики рассказали о полезных свойствах смородины

Ягода помогает нормализовать давление, уничтожить микробы, а также вылечить простуду

Специалисты по питанию отмечают, что в рационе стоит делать акцент на черной смородине. Медики подчеркивают, что в этой ягоде содержится витамины А, С, В6, В12, кальций, калий, железо, магний и натрий. За счет этого смородина помогает укрепить иммунитет, а также улучшить самочувствие. Также диетологи перечислили целый ряд целебных свойств этой



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Черная смородина

Ягода помогает нормализовать давление, уничтожить микробы, а также вылечить простуду

Специалисты по питанию отмечают, что в рационе стоит делать акцент на черной смородине. Медики подчеркивают, что в этой ягоде содержится витамины А, С, В6, В12, кальций, калий, железо, магний и натрий. За счет этого смородина помогает укрепить иммунитет, а также улучшить самочувствие.

Также диетологи перечислили целый ряд целебных свойств этой ягоды:

Нормализует давление. Именно черная смородина положительно влияет на кровь и сосуды. Особенно это полезно гипертоникам, которые могут забыть о «скачках» давления. Употреблять смородину можно в виде сока или перетертой. Однако людям, у которых артериальное давление пониженное, стоит быть осторожными и употреблять смородину в ограниченном количестве.

Лечит простуду и снижает температуру. Витамин С, содержащийся в смородине, отлично укрепляет иммунную систему, таким образом можно предупредить вирусные инфекции. Кроме этого, смородина – это своего рода антимикробное средство, она также может снизить температуру.

Уничтожает микробы в полости рта. Эта ягода содержит кверцетин, мощный антиоксидант, который борется против бактерий, которые служат причиной развития молочницы, стоматита и кариеса.

Проводит профилактику сердечных заболеваний. Калий, который содержится в смородине, способен создать мощную защиту для сердца и сердечной мышцы. Врачи советуют сердечникам ежедневно включать в свой рацион этот питательный продукт.

Снимает отечность. В жару многие люди страдают от отечности, и в этом вопросе смородина может помочь, потому что обладает мочегонным свойством.

Джерело: 24 канал