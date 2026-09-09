Головний трилер осені «Зникла» вийшов на екрани: деталі сюжету

Австралійський трилер «Зникла» обіцяє напружений та цікавий сюжет

Сьогодні, 9 вересня кіномани зможуть переглянути новий серіал цієї осені «Зникла». Трилер став екранізацією роману «Диспетчер» американського письменника Раяна Девіда Яна. Що ж чекає на глядачів, дізнавайтеся детальніше у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «Зникла»

фото: Apple TV

Дата виходу: 9 вересня

9 вересня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: трилер, детектив

трилер, детектив У ролях: Патрік Бреммалл, Максін Пік, Брендан Ковелл, Деніел Геншолл, Джессіка Рен, Захра Ньюман, Хлоя Джин Лурдес, Тобіас Мухафідін

«Зникла» – це історія про родину колишнього поліцейського детектива Ієна Рідлі. 11 років тому він втратив доньку Меггі, вона безслідно зникла. Після цього життя чоловіка зруйнувалося, однак він не полишав надії віднайти доньку.

фото: Іnstagram/Apple TV

Після зникнення Ієн Рідлі почав працювати диспетчером поліції. На одній зі змін він отримав дзвінок від дівчини-підлітка, що нагадав йому Меггі. Тоді батько знову береться за пошуки. Рідлі вірить, що його донька жива та робить усе, аби знайти її. Однак головне питання в тому, чи дійсно він чув голос Меггі.

Подробиці серіалу

фото: Іnstagram/Apple TV

Премʼєра серіалу «Зникла» запланована на 9 вересня та є екранізацією роману «Диспетчер» американського письменника Раяна Девіда Яна. Серіал знімали у штаті Вікторія, Австралія.

Режисером та виконавчим продюсером серіалу став номінант на «Еммі» Крістіан Швохов. Він відомий за своїми роботами «Корона», «Погані банки» та фільм «Мюнхен: На порозі війни». У команду продюсерів увійшли Джеймі Лоренсон і Хакан Кусетта з компанії 60Forty Films та Джоанна Вернер.

«Зникла»

Серіал «Зникла» вийде на платформі Apple TV. Проте глядачі не зможуть подивитися всі серії одразу. Перші два епізоди вийдуть на екрани вже 9 вересня. Наступні виходитимуть щосереди. Остання серія запланована на 7 жовтня, усього буде шість епізодів.

Хто зіграє головні ролі в серіалі «Зникла»

Головну роль поліцейського Ієна Рідлі зіграє актор Патрік Бреммалл фото: Іnstagram/Apple TV

Головну роль поліцейського Ієна Рідлі зіграє актор Патрік Бреммалл. Він відомий за комедійним серіалом «Колін із бухгалтерії», також знявся у популярному фільмі «Диявол носить Прада 2».

Молода акторка Хлоя Джин Лурдес зіграє головну роль у серіалі «Зникла» фото: Іnstagram/Apple TV

До акторського складу також увійшли Максін Пік («Чорне дзеркало»), Брендан Ковелл («Дюна: Пророцтво»), Деніел Геншолл («Мікі 17»), Джессіка Рен, Захра Ньюман, Тобіас Мухафідін та молода акторка Хлоя Джин Лурдес.

До слова, 3 вересня стартував другий сезон спортивної комедії «Чед Паверс». У центрі сюжету серіалу Расс Голлідей, який був зіркою американського футболу, однак втратив свою карʼєру та репутацію через одну помилку. Квотербек спробує відновити свою карʼєру.