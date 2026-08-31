Актриса Римма Зюбіна зізналася про свої заповітні професійні мрії

Римма Зюбіна назвала дві легендарні постаті, з якими мріяла пов’язати свою творчість

Українська акторка Римма Зюбіна, яка 23 серпня відзначила 55-річчя, розкрила свої професійні мрії. Актриса зізналася в інтервʼю «Главкому», кого хотіла зіграти в кіно та з ким мріє опинитися на одній сцені.

За словами Римми Зюбіної, вона хотіла зіграти в кіно видатну американську співачку українського походження Квітку Цісик. Однак акторці так і не вдалося здійснити свою мрію.

«У мене була мрія зіграти Квітку Цісик у кіно. Навіть на «Коронації слова» (міжнародний літературний конкурс, створений задля підтримки новітньої української культури – «Главком») років сім існувала відзнака за кращий літературний твір про Квітку Цісик (спеціальна персональна відзнака Римми Зюбіної – «Главком»). Сподівалася, що хтось напише бодай оповідання, з якого вийде гарний матеріал для сценарію, але не сталося. Аніж знятися в поганому кіно і просто здійснити власну амбіцію, нехай краще цей матеріал настоїться і знайдеться хтось, хто підбере ключ до історії Квітки Цісик, а не просто візьме її біографію з Вікіпедії», – розповіла артистка.

Римма Зюбіна також зізналася, що вже відпустила цю мрію. Крім того, зірка зауважила, що за віком уже не підходить на роль Квітки Цісик, а омолоджувати себе штучно в кадрі вона не хоче. «Свою мрію я вже відпустила. Квітки Цісик не стало в 44 роки. Цю роль я вже переросла, а в кіношні вікові перевтілення не вірю», – сказала акторка.

Водночас актриса розповіла, що для ролей змінювала свою зовнішність. «Мала такі ролі, для яких і худла, і набирала», – зізналася вона.

Римма Зюбіна поділилася кадрами зустрічі з Адою Роговцевою у соцмережах фото: Римма Зюбіна/Facebook

Улюбленою акторкою Римми Зюбіної є народна артистка України Ада Роговцева. Саме з нею зірка хоче зіграти на одній сцені. «Але в мене є інша мрія. У зв’язку з Днем народження Ади Миколаївни (16 липня народна артистка Ада Роговцева відзначила 89-річчя – «Главком») думала не про те, кого хочу зіграти, а з ким. Завжди кажу: найкраще, що може бути, – це класна команда, з якою отримаєте і творчу атмосферу, і професійну сатисфакцію. Люди – це те, що сьогодні дає мені величезне натхнення жити. Дуже хочу, щоб у нас щось відбулося з Адою Миколаївною Роговцевою. Це моя улюблена актриса. З дитинства вішала її фотокартки собі на стіну. Не знаю, чи ця мрія здійсненна», – поділилася акторка.

Нагадаємо, українська акторка Римма Зюбіна розкрила розмір своїх гонорарів в інтервʼю «Главкому». Зірка розповіла, скільки заробляє у театрі та які суми можна отримати за ролі у кіно. Римма Зюбіна працює у Театрі Заньковецької, а також бере участь у різних проєктах. Тож вона також сплачує податки як ФОП.