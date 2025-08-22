У Франції відбувся чемпіонат з імітації вереску свині (відео)

Судді чемпіонату оцінювали реалістичність звуків і костюмів учасників, а також їхню артистичність

У французькій комуні Трі-сюр-Баїз відбувся щорічний чемпіонат з імітації поросячого вереску – La Pourcailhade. Цьогорічне дійство стало 42-м за рахунком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Dépêche.

Учасниками заходу є не свійські тварини, а люди. Вони виходили на сцену й у мікрофон імітували свинячий вереск перед захопленою публікою. Судді чемпіонату оцінювали, наскільки реалістичні костюми учасників, їхня артистичність, а також враховували реакцію глядачів. Переможцем став чинний чемпіон світу Ноель Жаме.

Фестиваль вшановує сільськогосподарське минуле міста, яке колись було великим ринком поросят. Головною подією фестивалю є змагання з вереску свиней, перегони поросят, чемпіонат з поїдання кров'янки та ярмарок місцевих виробників, зокрема м'ясників.

До слова, у 2025 році суттєво здорожчала свинина, тому торгівля цим продуктом уповільнилась. За даними фахівців, у січні-серпні 2024 році ціна на свинину в супермаркетах трималася нижче 200 грн/кг, а цьогоріч – не нижче 250 грн/кг. Середня роздрібна ціна у червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.

Головною причиною фахівці називають подорожчання закупівлі свинини від виробників – з 52-50 грн/кг до 92,5–93,5 грн/кг. Це сталося через скорочення обсягів вирощування свиней. Зокрема, за перші п’ять місяців 2025 року виробництво свинини зменшилося на 11%, а серед промислових підприємств – на понад 15%.