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Король Чарльз III вирішив не переїжджати до Букінгемського палацу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Король Чарльз III вирішив не переїжджати до Букінгемського палацу
Букінгемський палац є офіційною резиденцією британських монархів від часів сходження на трон королеви Вікторії у 1837 році
фото: Getty Images, з відкритих джерел

Монарх також уперше оприлюднив декларацію про сплачені податки

Король Чарльз III та королева Камілла залишаться жити у Кларенс-Хаусі навіть після завершення масштабної реконструкції Букінгемського палацу вартістю 369 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Реконструкція палацу має завершитися наступного року. Рішення не переїжджати туди Чарльз і Камілла ухвалили «після ретельного розгляду та бажання значно розширити доступ публіки» до резиденції, заявив керівник приватної скарбниці короля Джеймс Чалмерс. Подружжя матиме доступ до приватних кімнат для денного відпочинку та окремих ночівель, але палац залишатиметься церемоніальним та операційним центром монаршого життя.

«Букінгемський палац залишається й залишиться штаб-квартирою монархії», – зазначив Чалмерс. Представник палацу додав, що будівля й надалі буде «гарячою точкою королівської активності» в усіх інших сенсах, окрім постійного проживання родини. Наразі невідомо, чи планує переїхати до Букінгемського палацу принц Вільям, коли стане королем.

Інформацію про резиденцію оприлюднили одночасно з податковими даними монарха: Чарльз III став першим британським головою держави, який опублікував власний податковий рахунок. За 2024–2025 рік він сплатив 12,9 млн фунтів податку на доходи і приріст капіталу зі своїх приватних активів – переважно з прибутків герцогства Ланкастер. Це робить його одним із сотні найбільших платників податків країни. Принц Вільям того ж року сплатив 7,76 млн фунтів. Юридично ні король, ні принц Вільям не зобов'язані сплачувати податки – таку практику добровільно запровадила покійна королева Єлизавета II у 1993 році після хвилі критики щодо відбудови Віндзорського замку коштом платників податків. Із моменту сходження на трон Чарльз сплатив понад 30 млн фунтів податків.

Зростання державного гранту монархії

Окрім податків, опубліковано також дані про базовий державний грант – кошти з бюджету на виконання офіційних обов'язків короля:

  • з 2027–2028 років грант зросте до 99,9 млн фунтів;
  • це майже вдвічі більше, ніж 51,8 млн фунтів у 2024–2025 році;
  • рішення ухвалила комісія королівських довірених осіб – прем'єр-міністр Кір Стармер, канцлер казначейства Рейчел Рівз і Джеймс Чалмерс;
  • грант зафіксують на п'ять років на рівні 20,5% від прибутків Crown Estate (незалежної структури, що управляє земельними активами корони) за попередні два роки.

Не всі сприйняли новину схвально. Податковий експерт Ден Найдл назвав розкриту інформацію «побічним шоу», оскільки відомості неможливо перевірити: на його думку, належний рівень прозорості передбачає публікацію детальної звітності, подібної до тієї, яку готують великі приватні компанії. Очільник антимонархічного руху «Республіка» Грем Сміт зауважив, що грант залишається суттєво завищеним порівняно з початковим рівнем 31 млн фунтів у 2012 році – з урахуванням інфляції він мав би становити лише 45 млн фунтів. Лейбористський лорд Джордж Фоулкс заявив про «глибоке занепокоєння» обсягом витрат і браком прозорості, назвавши оприлюднення податкових даних спробою відвернути увагу від питання державного гранту.

Окремо стало відомо, що принц Вільям відмовився від особистого доходу в розмірі 1,5 млн фунтів щорічної орендної плати за закинуту в'язницю Дартмур – кошти підуть на відродження прилеглого поселення Принстаун. Наразі публіка може відвідувати Букінгемський палац лише сезонно – під час екскурсій до парадних залів, Східного крила, Королівської галереї та Королівських стаєнь.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року стало відомо, що Букінгемський палац закриють на реконструкцію на три роки: вартість робіт The Times тоді оцінювало в близько $369 млн, а державні заходи на час ремонту проводитимуть у Віндзорському замку.

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Теги: міністр податки Велика Британія грант король Король Чарльз III Кір Стармер

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