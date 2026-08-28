Росія атакувала Україну, Зеленський заслухав доповідь ГУР. Головне за 28 серпня 2026

Дайджест новин 28 серпня 2026 року

Сьогодні російська терористична армія атакувала низку регіонів України. США повідомили Україні деталі візиту директора ЦРУ до Москви. Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки.

«Главком» зібрав головні події за 27 серпня.

Удари по Україні

Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі фото: Іван Федоров/Telegram

Протягом дня 28 серпня (із 06:30 по 19:00) росіяни атакували Україну сімома S8000 «Бандероль» та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них – реактивні). Під удар потрапили Київ та область, Запоріжжя, Суми, Павлоград, Харків.

США повідомили Україні деталі візиту директора ЦРУ до Москви

Зеленський зазначив, що українська та американська сторони підтримували контакти напередодні візиту Реткліффа колаж: glavcom.ua

Україна отримала від американської сторони інформацію про зустрічі, які відбулися в Москві за участю директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа. За словами глави держави, американська сторона поінформувала Київ про результати зустрічей у російській столиці.

Уряд ухвалив стратегію боротьби з ігровою залежністю

Кабмін ухвалив першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вона вперше об’єднує зусилля різних сфер – від охорони здоров’я та освіти до соціального захисту й правоохоронної системи. Її реалізація розрахована до 2035 року та передбачає постійну взаємодію десятків державних інституцій.

Зеленський заслухав доповідь ГУР

Зеленський та Іващенко провели зустріч фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. «Маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях», – сказав глава держави.

Інші важливі новини