Теннисистка очень громко стонала во время игры. Зрители стали стонать вместе с ней

Спортсменка рассмешила публику и журналистов своим стилем игры

В ходе матча турнира Australian Open 2018 белорусская теннисистка Ариной Соболенко настолько громко стонала во время ударов, что это вызвало бурную реакцию зрителей, пишет «Главком».

Матч проходил 16 января в Мельбурне. Спортсменка из Беларуси выступала против австралийки Эшли Барти. Вскрикивания теннисистки оказались чересчур громкими из-за того, что поединок проходил под большим напряжением.

В определенный момент зрители стали кричать вместе с теннисисткой, что отвлекло 19-летнюю спортсменку и вынудило судью попросить публику вести себя тише. Однако в ответ трибуны стали шуметь еще больше.

Матч завершился победой жительницы Австралии. «Я знала, чего ожидать, и была готова. За первые пару геймов привыкаешь», - сказала Эшли Барти после матча.

