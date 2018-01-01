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    Теннисистка очень громко стонала во время игры. Зрители стали стонать вместе с ней

    Спортсменка рассмешила публику и журналистов своим стилем игры
    В ходе матча турнира Australian Open 2018 белорусская теннисистка Ариной Соболенко настолько громко стонала во время ударов, что это вызвало бурную реакцию зрителей, пишет «Главком». Матч проходил 16 января в Мельбурне. Спортсменка из Беларуси выступала против австралийки Эшли Барти. Вскрикивания теннисистки оказались чересчур
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка
    Арина Соболенко
    Арина Соболенко

    Спортсменка рассмешила публику и журналистов своим стилем игры

    В ходе матча турнира Australian Open 2018 белорусская теннисистка Ариной Соболенко настолько громко стонала во время ударов, что это вызвало бурную реакцию зрителей, пишет «Главком».

    Матч проходил 16 января в Мельбурне. Спортсменка из Беларуси выступала против австралийки Эшли Барти. Вскрикивания теннисистки оказались чересчур громкими из-за того, что поединок проходил под большим напряжением.

    В определенный момент зрители стали кричать вместе с теннисисткой, что отвлекло 19-летнюю спортсменку и вынудило судью попросить публику вести себя тише. Однако в ответ трибуны стали шуметь еще больше.  

    Матч завершился победой жительницы Австралии. «Я знала, чего ожидать, и была готова. За первые пару геймов привыкаешь», - сказала Эшли Барти после матча.

    Один из спортивных журналистов отметил, что уровень крика Соболенко является выше допустимой нормы, из-за чего он мог отвлекать соперницу от игры.

    А другой теннисный комментатор воспринял стиль игры белорусской спортсменки с юмором. Он написал в Twitter, что у Арины Соболенко в репертуаре 347 различных криков.

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