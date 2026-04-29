Зображення Трампа з'явиться на американських паспортах

У США випустять паспорти з зображенням Трампа до 250-річчя незалежності

Паспорти з’являться вже в липні 2026 року в межах ініціативи America250

У США готуються випустити обмежену серію паспортів із новим дизайном, присвяченим 250-річчю незалежності країни. На внутрішній обкладинці документа буде зображено президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Держдеп США, пише «Главком».

За даними видання, у пам’ятному паспорті портрет Трампа буде розміщений на тлі тексту Декларації незалежності, а також додано його підпис золотим кольором. Окремі сторінки документа міститимуть ілюстрації, пов’язані з історією США, зокрема сцену підписання Декларації незалежності.

Державний департамент США підтвердив, що новий дизайн приурочений до ювілейної дати.

«З нагоди 250-річчя Америки ми випустимо обмежену серію спеціально оформлених паспортів», – заявив речник Держдепу Томмі Пігготт.

Водночас у відомстві запевнили, що нові паспорти матимуть усі стандартні елементи безпеки та не відрізнятимуться за функціональністю від звичайних.

Очікується, що паспорти з’являться вже в липні 2026 року в межах ініціативи America250. Їх можна буде отримати під час оформлення нового документа без додаткової оплати, але лише до завершення обмеженого тиражу.

Як повідомлялось, Міністерство фінансів Сполучених Штатів офіційно підтвердило плани щодо розміщення підпису президента Дональда Трампа на паперових грошах.