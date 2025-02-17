У Києві чоловік образився на охоронця і «замінував» торгово-розважальний центр

Псевдомінер пояснив правоохоронцям, що виклик про мінування здійснив через конфлікт з охоронцями зазначеного закладу

За словами правоохоронців, «мінером» виявися 32-річний місцевий мешканець

У Києві поліція затримала чоловіка, який «замінував» ТРЦ через конфлікт з охоронцями. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається. що порушник перебував в неадекватному стані й чіплявся до відвідувачів, на що співробітники служби охорони закладу зробили йому зауваження. Обурившись, зловмисник вирішив помститися й зробив хибний виклик про замінування. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

«Повідомлення про замінювання одного з ТРЦ у столиці телефоном надав невідомий чоловік. Поліцейські негайно передали інформацію усім відповідними службам, які обстежили будівлі й прилеглу територію, однак небезпечних та підозрілих предметів виявлено не було», – йдеться у повідомленні

Оперативники Дарницького управління поліції із залученням працівників сектору кримінального аналізу та спільно з колегами столичного главку зайнялися пошуком псевдомінера й невдовзі встановили особу зловмисника.

За словами правоохоронців, псевдомінером виявися 32-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В розмові з поліцейськими він пояснив, що виклик про мінування здійснив через конфлікт з охоронцями зазначеного закладу.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

За скоєний злочин йому загрожує позбавлення волі строком до шести років.

Нагадаємо, упродовж січня правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net. За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів.

До слова, Україні потрібно мінімум $37 млрд для того, щоб розмінувати свою територію. Про це в інтерв'ю NV розповів Андрій Саварець, координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення.

«Коли Світовий банк робив оцінку вартості розмінування, зазначено було, що Україна потребує $37 млрд, а хтось називає цифру і $50 млрд. Це якраз керуючись таким класичним підходом розмінування вручну», – заявив фахівець. Андрій Саварець зауважив, що, за останніми даними, 142 тис. км кв. української території є замінованою.