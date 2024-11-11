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У Запоріжжі чоловік вбив чотирьох людей і вкоротив собі віку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Запоріжжі чоловік вбив чотирьох людей і вкоротив собі віку
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби
фото з відкритих джерел

Трагедія сталася в одній з квартир Комунарського району Запоріжжя

Уночі 11 листопада в одній із квартир Комунарського району Запоріжжя чоловік застрелив чотирьох людей, після чого скоїв самогубство. Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Повідомляється, що подія сталася в одній з квартир Комунарського району Запоріжжя.

За попередньою інформацією, один з присутніх в оселі відкрив стрілянину з вогнепальної зброї, внаслідок якої смертельні поранення отримали двоє жінок і двоє чоловіків. Після цього він, попередньо, скоїв самогубство, поціливши зі зброї собі в голову, та випав з вікна 7-го поверху.

«Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби», – повідомили правоохоронці. 

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив товариша, завдавши ножових поранень у спину. Правоохоронці оголосили про підозру зловмиснику. Поліцейські отримали інформацію про виявлення трупа чоловіка з ознаками насильницької смерті у квартирі місцевого жителя. Оперативний черговий терміново направив на місце події слідчо-оперативні групи столичного управління, а також судово-медичного експерта.

Також у Києві перед судом постане чоловік за скоєння розбійного нападу в одному з ресторанів Шевченківського району. 41-річний нападник раніше працював у цьому закладі, проте, звільнився через конфлікт з керівництвом. Ввечері він прийшов до ресторану та почав сваритися з адміністраторкою. Спочатку чоловік погрожував дівчині ножем, а після цього забрав два мобільні телефони та втік.

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Теги: Запоріжжя вбивство самогубство чоловік поранення

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