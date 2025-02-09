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У США жінка відростила рекордно довгі вуса

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Після того, як вуса довжиною 31 см були виміряні, Ерін могла святкувати свій новий рекорд
фото з відкритих джерел

Вуса американки мають довжину 31 см

Американка, яка відростила найдовшу бороду серед жінок, тепер володарка нового титулу Книги рекордів Гіннеса. Ерін Ганікатт має найдовші вуса серед представниць жіночої статі. Її кучеряві руді вуса мають довжину 31 см. Про це йдеться на сайті GWR.

«Зазвичай я не наношу занадто багато засобу на бороду та вуса, тому що мені не подобається відчуття косметики на них», – каже Ерін.

Але вона розчісує волосся перед тим, як додати трохи кондиціонера для м'якості і трохи воску для бороди для фіксації.

«Що довшою стає ваша борода, то менше засобів ви, ймовірно, захочете наносити на неї. 2020 року я почала відрощувати бороду, щоб стати рекордсменкою з найдовшою бородою серед живих людей (жінок), а вуса просто йдуть в комплекті з нею! З вусами знадобилося трохи більше часу, тому що я постійно підстригала їх, бо вони постійно потрапляли мені в рот – це дуже дратувало. Але після цього я вирішила просто продовжувати їх відрощувати», – пояснила жінка.

Борода і вуса Ерін – результат синдрому полікістозних яєчників, який спричиняє гормональний дисбаланс і може призвести до нерегулярних менструацій, збільшення ваги, безпліддя і надмірного росту волосся.

У неї почало рости надмірне волосся на обличчі, коли їй було 13 років, і їй доводилося голитися тричі на день, щоб впоратися з постійною щетиною.

Ерін у молодості
Ерін у молодості
фото: guinnessworldrecords.com

«Я припинила голитися, тому що втомилася постійно голити обличчя тричі на день, – каже Ерін. – Я також бачила в Інтернеті багато жінок, які були задоволені своїм волоссям на обличчі, і я вирішила, що якщо вони можуть бути щасливі з тим, що мають, то і я повинна бути щаслива з тим, що маю. І я не повинна соромитися того, хто я є зовні, тому що це просто відбувається природно».

Хоча перші роки Ерін голила бороду, вона каже, що підтримка дружини та досвід карантину дозволили їй експериментувати з тим, щоб показати світові своє справжнє «я». Вона могла ховати волосся за маскою і проходити через незручні етапи, перебуваючи в приміщенні. Але коли карантин було знято, вона виявила, що задоволена тим, що бачить, коли дивиться в дзеркало.

«Мені не довелося докладати особливих зусиль, щоб досягти того, що сталося природним шляхом, і це досить приголомшливий подвиг, – сказала Ерін. – Я не вважаю себе унікальною людиною, але я впевнена, що для інших людей я просто запаморочлива».

Щоб зафіксувати реальну довжину своїх приголомшливих вусів, Ерін знадобилася команда людей, які допомогли їй у цьому.

«Зняти мірку для моїх вусів було трохи складніше, ніж для моєї бороди, лише тому, що мені довелося тримати їх обома руками, щоб виміряти їх від кінчика до кінчика, – каже вона. – Тож мені допомагали троє людей: перукар, той, хто тримав сантиметрову стрічку, я і ще хтось, хто нас записував».

Щоб зафіксувати реальну довжину своїх вусів, Ерін знадобилася команда людей
Щоб зафіксувати реальну довжину своїх вусів, Ерін знадобилася команда людей
фото: guinnessworldrecords.com

Після того, як вуса довжиною 31 см були виміряні, Ерін могла святкувати свій новий рекорд.

«Мені дуже подобається той факт, що у мене тепер є два рекорди, лише тому, що я ніколи не думала, що зможу досягти одного рекорду, не кажучи вже про два, – сказала вона. – Але я пишаюся тим, хто я є, і я пишаюся тим, що можу показати світові свою справжню сутність, і, сподіваюся, надихнути інших зробити те ж саме».

Раніше німець прожив під водою чотири місяці і встановив світовий рекорд. 

Нагадаємо, поляк Лукаш Шпунар, відомий як Ice King, пролежав дві години, занурений по шию в сніг, і одягнений лише в шорти. Рекорд Гіннесса за найтриваліший час прямого контакту всього тіла зі снігом тепер належить йому.

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Теги: книги рекорд карантин жінка США

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