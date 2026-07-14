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«У минулому житті був водієм». Потавський пес-мандрівник щодня їздить на автобусі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пес іздить з міста до селища у робочому автобусі
фото: Natalia Marchenko/Facebook

Пес знає, де його зупинки та коли чекати на автобус

Полтавський пес став зіркою мережі, чотирилапий щодня їздить на автобусі. Він вивчив розклад транспорту та не запізнюється на свій «рейс». Про це пише «Главком» із посиланням на допис місцевої мешканки Наталії Марченко у Facebook.

Як розповіла авторка допису, пес уже тривалий час їздить із працівниками, яких щодня возять у Шишацький район на роботу. Однак чотирилапий іде ще далі – до кінцевої зупинки, що в селищі Шишаки. Коли пес приїжджає в Шишаки, він має невелику прогулянку, а потім знову їде до Полтави.

«Коли водій намагається вигнати – ховається під крісло й дуже супротивляється, тому вже й перестав ганяти. Їде до кінцевої в Шишаках – виходе, погуляє скільки треба, а потім знову жде цей «транспорт» і їде назад у Полтаву, виходить чітко на ТРЦ Київ – хоча автобус їде далі», – йдеться в дописі.

До того ж тварина запамʼятала розклад автобуса, тож завжди вчасно чекає на свій транспорт і подорожує Полтавщиною. «Коли собаці треба в Шишаки – вона знову виходить на зупинку, чітко «знає», коли потрібний їй автобус буде їхати, сідає і слідує в Шишаки. Так і їздить туди-сюди. Розумна собачка», – написала Наталія Марченко.

Тож собаці намагаються знайти господаря або відшукати старого, якщо він у неї є. Водночас у мережі закликають не заважати хвостатому мандрівнику. Користувачі жартують, що в собаки в Шишаках справи та друзі, тому він туди і мандрує. Дехто написав, що пес має коханку в іншому місці:

  • «В нього там діла. Не заважайте».
«У минулому житті був водієм». Потавський пес-мандрівник щодня їздить на автобусі (відео) фото 1
фото: скриншот Threads
  • «До коханки їздить гуляка напевно) Живе на дві родини».
«У минулому житті був водієм». Потавський пес-мандрівник щодня їздить на автобусі (відео) фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Ну до друзів їздить, що тут такого».
«У минулому житті був водієм». Потавський пес-мандрівник щодня їздить на автобусі (відео) фото 3
фото: скриншот Threads
  • «В минулому житті був водієм…»
«У минулому житті був водієм». Потавський пес-мандрівник щодня їздить на автобусі (відео) фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Мабуть, начальник автопарку».
  • «Цікаво, коли за кермо пересяде».

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Вишневе на Київщині. В одному з будинків, який охопила пожежа внаслідок обстрілу, перебував пес Йося. Під час удару по Вишневому пес Йося був зачинений у своєму будинку. У домі почалася пожежа, тому господарі припускали, що тварина загинула. Проте він вижив.

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Теги: Полтава тварини Полтавщина автобус відео

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