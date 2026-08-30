Вівця прийшла на «шопінг» до магазину у Броварах і стала зіркою мережі (відео)

Користувачі соцмереж припускають, що тварина могла злякатися вибухів, та намагаються з'ясувати, що з нею сталося

У Броварах Київської області вівця несподівано забігла до магазину JYSK. Відео з незвичайною «відвідувачкою» швидко поширилося соцмережами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Шо Київ?».

На оприлюднених кадрах видно, як вівця ходить приміщенням магазину серед товарів. Звідки вона прийшла та кому належить, наразі невідомо.

У соцмережах поява тварини викликала активне обговорення. Дехто жартує, що вівця просто вирішила скористатися знижками та вирушила на шопінг.

Водночас чимало користувачів занепокоєні долею тварини. Очевидці пишуть, що вівцю протягом дня бачили у різних місцях Броварів. Деякі користувачі припускають, що вона могла злякатися вибухів під час ворожої атаки та втекти. Інші закликають з'ясувати, де зараз перебуває вівця та чи вдалося знайти її власників.

«Главком» звернувся до пресслужби JYSK із проханням розповісти про обставини появи вівці в магазині та її подальшу долю. На момент публікації відповіді редакція не отримала.

Нагадаємо, раніше у мережі спалахнув скандал через працівників «Нової пошти», які вигнали собаку з відділення на вулицю у спеку. Після розголосу компанія відреагувала на інцидент, перепросила за дії співробітників та повідомила про проведення внутрішньої перевірки.

Раніше у Києві дикий лось зайшов до під'їзду багатоповерхівки. Перед цим тварину бачили на вулицях Святошинського району. На місце викликали фахівців та зоозахисників, які тимчасово приспали лося, після чого його безпечно вивезли за межі міста та повернули до лісу.