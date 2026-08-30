Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Вівця прийшла на «шопінг» до магазину у Броварах і стала зіркою мережі (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Вівця несподівано завітала до магазину JYSK у Броварах
скриншот

Користувачі соцмереж припускають, що тварина могла злякатися вибухів, та намагаються з'ясувати, що з нею сталося

У Броварах Київської області вівця несподівано забігла до магазину JYSK. Відео з незвичайною «відвідувачкою» швидко поширилося соцмережами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Шо Київ?».

На оприлюднених кадрах видно, як вівця ходить приміщенням магазину серед товарів. Звідки вона прийшла та кому належить, наразі невідомо.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У соцмережах поява тварини викликала активне обговорення. Дехто жартує, що вівця просто вирішила скористатися знижками та вирушила на шопінг.

Водночас чимало користувачів занепокоєні долею тварини. Очевидці пишуть, що вівцю протягом дня бачили у різних місцях Броварів. Деякі користувачі припускають, що вона могла злякатися вибухів під час ворожої атаки та втекти. Інші закликають з'ясувати, де зараз перебуває вівця та чи вдалося знайти її власників.

«Главком» звернувся до пресслужби JYSK із проханням розповісти про обставини появи вівці в магазині та її подальшу долю. На момент публікації відповіді редакція не отримала.

Нагадаємо, раніше у мережі спалахнув скандал через працівників «Нової пошти», які вигнали собаку з відділення на вулицю у спеку. Після розголосу компанія відреагувала на інцидент, перепросила за дії співробітників та повідомила про проведення внутрішньої перевірки. 

Раніше у Києві дикий лось зайшов до під'їзду багатоповерхівки. Перед цим тварину бачили на вулицях Святошинського району. На місце викликали фахівців та зоозахисників, які тимчасово приспали лося, після чого його безпечно вивезли за межі міста та повернули до лісу.

Читайте також:

Теги: тварини Бровари Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони наголосило на неприпустимості розміщення складів із вибухівкою поблизу житлових будинків
Міноборони зробило заяву про склади з боєприпасами після трагедії на Київщині
Вчора, 15:01
Київ вже другу добу поспіль перебуває під постійною атакою реактивних безпілотників
У Києві вранці пролунали вибухи: дрони атакували місто кількома хвилями
Вчора, 06:10
Рятувальники Київщини продовжують приборкувати полум'я
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)
27 серпня, 21:59
У лютому 2026 року Росія завдала критичного удару по системі теплопостачання столиці. Понад 1,1 тис. житлових будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без опалення
«Кожному треба думати про альтернативу»: влада попередила киян про складну зиму
20 серпня, 12:04
У Броварській громаді виникли проблеми зі світлом
Через ворожу атаку на Київщині виникли перебої зі світлом
20 серпня, 02:57
Пожежі ліквідовано, на місцях тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій
Рятувальники загасили чотири пожежі на Київщині після ворожого обстрілу
18 серпня, 17:09
Транспортні засобі зіткнулися лоб до лоба
На Київщині лоб до лоба зіткнулися маршрутка та пасажирський автобус
15 серпня, 19:16
Нічний удар по Київщині забрав життя трьох людей, серед них дитина
Нічний удар по Київщині забрав життя трьох людей, серед них дитина
8 серпня, 03:01
Артем Кутеко здобув першу премію на III Міжнародному фестивалі-конкурсі Art Vibes
Юний піаніст зі Славутича здобув першу премію на міжнародному конкурсі
4 серпня, 16:35

Курйоз

Вівця прийшла на «шопінг» до магазину у Броварах і стала зіркою мережі (відео)
Вівця прийшла на «шопінг» до магазину у Броварах і стала зіркою мережі (відео)
«Або пасажири, або багаж». У Греції пілот відмовився злітати та обурив пасажирів
«Або пасажири, або багаж». У Греції пілот відмовився злітати та обурив пасажирів
Оксана Білозір підкорила мережу прихованим талантом (відео)
Оксана Білозір підкорила мережу прихованим талантом (відео)
Голий прокурор розгулював Польщею та відправляв суддям пікантні фото – деталі курйозу
Голий прокурор розгулював Польщею та відправляв суддям пікантні фото – деталі курйозу
«Ніколи не знаєш, яку цукерку з коробки витягнеш». Адвокат Мудрої вразив стратегією захисту
«Ніколи не знаєш, яку цукерку з коробки витягнеш». Адвокат Мудрої вразив стратегією захисту
Німецький політик захотів влаштувати свінгерську вечірку просто у мерії
Німецький політик захотів влаштувати свінгерську вечірку просто у мерії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
51K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Сьогодні, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Вчора, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua