Через ворожу атаку на Київщині виникли перебої зі світлом

Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків у Броварській громаді, як тільки дозволить безпекова ситуація

У Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано аварію на об'єктах електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

За словами міського голови, енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації одразу після того, як це дозволить безпекова обстановка в місті.

Крім того, мер Броварів звернувся до мешканців із закликом дотримуватися інформаційної тиші під час атаки та не оприлюднювати дані про місця влучань чи наслідки ударів до появи офіційних повідомлень.

Як відомо, унаслідок ворожої атаки руйнувань і пошкоджень зазнали кілька районів Києва. У Соломʼянському районі зафіксовано пошкодження п'ятиповерхового та дев'ятиповерхового житлових будинків із руйнуванням верхніх поверхів і загорянням, а за іншою адресою у будинку виявилися заблокованими люди.

Окрім цього, в цьому ж районі пошкоджень зазнало приміщення дитячої лікарні, де вибило вікна та зайнялися автівки на території, а також надійшла інформація про людей, заблокованих в укритті. У Святошинському та Дарницькому районах зафіксовано влучання в нежитлову забудову, зокрема горіли складські та нежитлові приміщення. Станом на 02:15 частина Святошинського та Соломʼянського районів залишається без світла, енергетики зʼясовують причини аварії.

Нагадаємо, американські компанії Lockheed Martin і Raytheon не поспішають передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, побоюючись, що українські підприємства зможуть виготовляти їх дешевше та швидше, ніж у США.

За інформацією The Atlantic, офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій та передачі інтелектуальної власності. Однак, як зазначає видання з посиланням на джерело в Конгресі США, головна проблема – можливість того, що Україна вдосконалить Patriot і налагодить його масштабне виробництво за значно нижчою собівартістю, ніж у Сполучених Штатах.