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У Києві лось зайшов до під’їзду багатоповерхівки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві лось зайшов до під’їзду багатоповерхівки (відео)
Тварину, яка заблукала у місті, безпечно повернули до лісу
скриншот відео

За словами місцевих жителів, тварину спочатку помітили напередодні під час прогулянки житловими кварталами району

У Святошинському районі столиці помітили дикого лося, який блукав міськими вулицями, а згодом зайшов до під’їзду одного з багатоквартирних будинків. Про це інформує «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

За інформацією правоохоронців, на спецлінію 112 почали масово надходити повідомлення від занепокоєних місцевих жителів, які помітили велику дику тварину серед житлових кварталів.

«Приїхали, шукали, а він… у підʼїзді багатоповерхівки – стоїть собі, заховався», – розповіли в патрульній поліції.

Для безпечної евакуації лісового гостя правоохоронці залучили профільних фахівців та небайдужих громадян. Тварину довелося тимчасово приспати, після чого на вантажному автомобілі безпечно транспортували за межі столиці.

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Нагадаємо, нещодавно на виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дикої тварини. На Берестейському шосе легковий автомобіль зіткнувся з лосем.  

До слова, висока температура повітря влітку – це серйозне випробування не лише для людей, а й для їхніх домашніх улюбленців. Собаки та коти важко переносять літню спеку і можуть отримати тепловий удар. У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» дали прості, але життєво важливі поради, як захистити тварин від перегріву

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Теги: Київ тварини відео

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