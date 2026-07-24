Ексголовком ЗСУ Залужний пригадав, як для його родини почалося повномасштабне вторгнення

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав свою дружину Олену з днем народження. Посадовець згадав про свій борг перед дружиною та дав обіцянку коханій. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис ексголовкома у Facebook.

Валерій Залужний почав своє привітання дружини зі спогадів про початок повномасштабного вторгнення. За словами посла, його стосунки з дружиною пройшли чимало випробувань, зокрема часом.

«З тобою важко боротися, бо вас двоє», – сказав одного разу мені досвідчений політик. Дуже шкода, що саме останні роки стали чи не найбільшим випробуванням усього нашого з тобою життя. Випробуванням нашої справжньої любові. Я дуже вдячний тобі за тепло, любов і пройдений шлях», – написав він.

Залужний зізнався, що має борг перед коханою, згадуючи перший день початку повномасштабної війни. Уночі 24 лютого 2022 року він був вимушений залишити Олену Залужну саму, адже на той момент він обіймав посаду головнокомандувача Збройних Сил України, тож його чекала робота.

Валерій Залужний розповів про великий борг перед дружиною фото: Валерій Залужний/Facebook

Валерій Залужний розповів, як тієї ночі він прощався з дружиною. Вони не хотіли одне одного відпускати, але він пішов. Саме це посол називає своїм боргом перед Оленою Залужною, яку він залишив вдома під перші вибухи першої доби повномасштабного вторгнення.

«Маю перед тобою і борг, що не дає мені спокійно дивитися у твої прекрасні очі. Тоді, холодної ночі 24 лютого 2022 року, ти сиділа поруч і чекала від мене одного. «Я йду, час», – мав сказати я і піти тієї ночі, яка надовго розділила нас. Ти тримала мене за руку й дивилася так, як хотіла запамʼятати. Це було дійсно страшно. Щоб закінчити це безумство, я все ж розтиснув твої пальці і сказав: «Мені час». Уже у дверях ти міцно обійняла мене й мовчки відпустила. Коли я підіймався сходами до свого робочого місця, під ногами все здригнулося від вибухів. Холодні й сірі стіни сиро передавали сигнал початку великої війни», – поділився він.

Валерій Залужний привітав свою дружину з днем народження фото: Валерій Залужний/Facebook

Ексголовком розповів, як закрутився у вирі подій та лише через добу оговтався і згадав, як залишив кохану саму вдома. «Усе було наче уві сні. Події закрутилися у єдиному пориві, що не відпускав, попри втому й судоми. І лише через добу я згадав, що залишив тебе у дверях. Згадав твій погляд… «У мене все добре, я завжди буду поруч із тобою…", – побачив саме в цей момент я в телефоні, коли в паніці хотів почати шукати тебе», – зізнався посадовець.

Однак Валерій Залужний дав Олені обіцянку, що більше ніколи її не покине, та привітав її зі святом. «Я ніколи більше не залишу тебе. І ти завжди будеш поруч, хоч інколи нас розділяють тисячі кілометрів. Дякую, що ти є. Дякую долі, що ми разом. З Днем народження, любове моя», – резюмував він.

Нагадаємо, посол у Великій Британії Валерій Залужний у День вишиванки опублікував святкове фото з дружиною Оленою Залужною. Ексголовком ЗСУ поділився спільним дописом зі своєю дружиною та звернувся до українців.