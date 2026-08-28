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Трамп націлився на нафтові багатства Венесуели – Axios

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп націлився на нафтові багатства Венесуели – Axios
США можуть отримати нафтові запаси Венесуели на десятки мільярдів барелів
фото: Axios

Вашингтон обговорює частку в родовищах із запасами близько 90 млрд барелів

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з тимчасовим урядом Венесуели про отримання частки в нафтових родовищах країни. Потенційна домовленість може надати Вашингтону доступ до десятків мільярдів барелів нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За словами двох американських чиновників, переговори стосуються понад десятка діючих нафтових родовищ Венесуели. Їхні сукупні доведені запаси оцінюються приблизно у 90 млрд барелів.

У разі укладення домовленості США зможуть більш ніж удвічі збільшити власні нафтові резерви завдяки венесуельським ресурсам. Венесуела володіє найбільшими у світі доведеними запасами нафти.

Крім отримання частки у власності, Вашингтон розглядає ще один механізм контролю над венесуельськими нафтовими активами. США можуть орендувати окремі родовища на строк до 100 років. «Назвати цю угоду величезною було б заниженням. Вона гігантська», – заявив один з американських чиновників.

Остаточні умови потенційної угоди поки не погоджені, переговори тривають. Родовища, які розглядаються в межах домовленостей, раніше перебували під контролем впливових представників венесуельської еліти. Серед них були особи, яким висували звинувачення у різних злочинах. Частина активів також раніше перебувала під контролем структур, пов'язаних із Китаєм.

В обмін на передачу США частки у нафтових активах Венесуела розраховує збільшити доходи від видобутку та продажу нафти.

Очікується, що розробкою родовищ зможуть займатися приватні компанії, зокрема американські. Венесуельська сторона сподівається, що залучення приватного капіталу та технологій дозволить наростити видобуток і, відповідно, збільшити надходження від нафтового сектору.

Потенційна домовленість матиме особливе значення через масштаби венесуельських запасів. Отримання доступу до родовищ із приблизно 90 млрд барелів доведених запасів здатне суттєво розширити нафтову ресурсну базу Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що близько половини нафти, яку видобуває Венесуела, зараз експортується до Сполучених Штатів. Американські нафтопереробні заводи отримують понад 500 тис. барелів венесуельської сировини.

Теги: США Венесуела

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