Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості

Зеленський: Будемо працювати, щоб системи ППО швидше доїхали в Україну

Президент України Володимир Зеленский дав коментар за підсумками засідання «Рамштайну». Зокрема, він розповів, чи надійдуть в Україну обіцяні партнерами системи ППО.

«Гарантовано, що 19 додаткових систем буде. Ви правильно сказали, чи гарантовано, що вони доїдуть? У нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна та партнери зараз працюють, щоб системи швидше доїхали.

«Бо є, скажімо так, дуже серйозні системи, про які ми завжди говоримо, і деякі з них проходять відновлення. Тому тут питання, як швидше відновити ті чи інші системи», – додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.

Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.