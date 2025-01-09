Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості
Зеленський: Будемо працювати, щоб системи ППО швидше доїхали в Україну
Президент України Володимир Зеленский дав коментар за підсумками засідання «Рамштайну». Зокрема, він розповів, чи надійдуть в Україну обіцяні партнерами системи ППО.
«Гарантовано, що 19 додаткових систем буде. Ви правильно сказали, чи гарантовано, що вони доїдуть? У нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери», – сказав Зеленський.
За його словами, Україна та партнери зараз працюють, щоб системи швидше доїхали.
«Бо є, скажімо так, дуже серйозні системи, про які ми завжди говоримо, і деякі з них проходять відновлення. Тому тут питання, як швидше відновити ті чи інші системи», – додав президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.
Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.
Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.
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