В Угорщині чоловік вбив туристку та вивіз тіло у ліс

31-річну туристку зі США вбили в Угорщині

У Будапешті, столиці Угорщини, 37-річний ірландець убив 31-річну туристку зі США та намагався позбутися її тіла, залишивши його в лісі, щоб дикі тварини знищили сліди злочину. Про це повідомляє CBS News.

Злочин стався 5 листопада, коли американку Маккензі Міхальскі востаннє бачили в нічному клубі в центрі міста. Після її зникнення поліція розпочала розслідування, переглянувши записи з камер спостереження. На відео жінка була зафіксована разом із чоловіком, якого пізніше ідентифікували як підозрюваного. Його затримали увечері 7 листопада.

За даними правоохоронців, підозрюваний познайомився з жінкою в клубі, після чого вони разом вирушили до квартири, яку він орендував. Там під час інтимної близькості, за словами чоловіка, стався «нещасний випадок», що призвів до її смерті.

Після вбивства ірландець намагався приховати злочин: прибрав квартиру, сховав тіло в шафі, а згодом поклав у валізу. На орендованому автомобілі він вивіз тіло до лісового масиву біля озера Балатон, неподалік селища Сіглігет, за 150 км від Будапешта.

Поліція встановила, що підозрюваний шукав в Інтернеті способи позбутися тіла, зокрема інформацію про те, чи дикі кабани можуть з’їсти людські останки, та чи є ці тварини в районі Балатону. Чоловік зрештою зізнався у вбивстві.

До слова, у Челябінській області чоловік, який жорстко вбив жінку, опинився на дошці пошани.

До слова, росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з жертв стала його літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії».

Стало відомо, що Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину.