Алла Пугачова заговорила про поїздку до Києва

Пугаова зазначила, що не виключає поїздки до Києва, однак лише за двох умов

Алла Пугачова та Максим Галкін висловилися про Україну на фестивалі в Юрмалі

Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, які після початку повномасштабної війни виїхали з РФ, прокоментували можливість свого візиту до України. Подружжя відвідало музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в Латвії, де поспілкувалося з журналістами на хіднику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.Live.

Так, Максим Галкін наголосив, що їхня родина підтримує українців. Водночас, коли журналістка уточнила, чи справді вони мають намір відвідати українську столицю, артист відреагував стримано й зауважив, що це «дивне запитання».

«Ми вас підтримуємо», «Запрошуйте – заспіваємо разом»: Алла Пугачова та Максим Галкін висловили підтримку українцям



На питання головної редакторки «Новини.Live» Олени Халік у Юрмалі, чи готові співаки приїхати до України, Алла Пугачова відповіла, що чекає на запрошення.



До… pic.twitter.com/kk78wclYaE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 25, 2026

Після цього до розмови долучилася Алла Пугачова. Співачка зазначила, що не виключає поїздки до Києва, однак лише за двох умов – якщо отримає запрошення та коли над Україною буде мирне небо.

«Ви знаєте, що ми вас підтримуємо. Звісно (збираємося до Києва, – ред.). Давайте там швиденько. Запросіть – заспіваємо разом. Під мирним небом тільки, будь ласка», – сказала Пугачова.

У коментарях думки розділилися. Одні користувачі заявили, що не помітили достатньо активної підтримки України з боку подружжя. А інші ж залишали емоджі, які висловлювали емоції захвату від сказаного.

Я щось не бачила ніякої підтримки, окрім вивчення української мови Галкіним та «тримайтесь, переможете».

Не треба їх сюди.

Думаю, якби вони дійсно хотіли підтримати Україну і приїхати, вже б давно приїхали за ці п’ять років.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Максим Галкін неодноразово публічно засуджував війну, показував наслідки російських обстрілів українських міст, дотепер вивчає українську мову та виконує українські пісні під час концертів. Через свою антивоєнну позицію він також зазнав переслідування в Росії.

Сама Алла Пугачова після від’їзду з РФ публічно підтримувала чоловіка, хоча значно рідше робила політичні заяви. Пара вже кілька років проживає за межами Росії разом із дітьми.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила атаку на Україну, під прицілом опинилася низка міст, зокрема і столиця. Співачка Наталія Могилевська, яка мешкає в Києві, поділилася, як пройшла її ніч під обстрілами. На це відреагувала російська артистка Алла Пугачова.

Також популярна українська виконавиця Міла Нітіч продемонструвала свою найбільш цінну ювелірну прикрасу – унікальний золотий кулон, який їй колись особисто вручила Алла Пугачова.