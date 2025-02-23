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Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Протест набуває поширення серед тих, хто критично налаштований щодо дій чинної влади
фото: скріншот із відео

У сучасному світі чорний американський прапор є символом протесту проти політичної системи

Американці почали встановлювати біля своїх будинків чорні прапори США, а також синьо-жовтий стяг на знак підтримки України. Так вони висловлюють незгоду із заявами Дональда Трампа та демонструють солідарність з українським народом. Як повідомляє «Главком», у TikTok американці масово почали публікувати відповідні відео. Усе це дійство супроводжується під пісню Struggle Jennings & Caitlynne Curtis – God We Need You Now. «Одного дня, я сподіваюся, ти побачиш правду. Ця лялькова вистава триває через вас, дурнів», – ідеться у пісні.

Та справа не лише в Україні. Цей вид протесту набуває поширення серед тих, хто критично налаштований щодо дій чинної влади, особливо щодо питань демократії та міжнародного іміджу країни. У соціальних мережах ця ініціатива отримала значну підтримку.

Чорні прапори мають особливе значення в історії США, оскільки вперше з’явилися під час Громадянської війни (1861-1865). Вони використовувалися окремими підрозділами армії Конфедерації та символізували рішучість солдатів не просити й не надавати помилування. На відміну від білого прапора, що означає капітуляцію або перемир’я, чорний прапор вказував на намір знищувати ворога без можливості взяття в полон.

У сучасному світі чорний американський прапор набув різних значень. Для одних він є символом протесту проти політичної системи, для інших – вираженням солідарності з тими, хто зазнає утисків. Так, чорний американський прапор став багатогранним символом.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Згодом представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що організація вважає президента України Володимира Зеленського легітимним лідером держави

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Теги: Дональд Трамп прапор полон рейтинг Володимир Зеленський Антоніу Гутерріш президент TikTok помилування відео вистава

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