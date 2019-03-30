За 11 месяцев популярная блогерша похудела вдвое: фото красотки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/arianaomipi

В 2014 году Ариана весила 126 килограммов

Жительница Новой Зеландии по имени Ариана Омипи, которая неоднократно набирала лишний вес из-за приступов голода, уменьшила желудок и похудела вдвое.

В 2014 году Ариана весила 126 килограммов, и уже за 11 месяцев похудела вдвое благодаря правильному питанию.

Тогда 24-летняя девушка поделилась результатами трансформации тела в Instagram и обрела популярность. Однако к началу 2018 года она набрала 68 килограммов лишнего веса, скрывая это от сотни тысяч подписчиков.

«Я даже не могу описать, насколько это съедало меня изнутри. Я испытывала постоянный голод, который могла подавлять лишь временно, — вспоминает Омипи в комментарии The Sun. — Я ела огромными порциями, но все равно оставалась голодной и возвращалась за добавкой, а иногда даже готовила себе новое блюдо».

Тогда девушка обратилась за помощью к врачам, ей провели рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка хирургическим путем.

Благодаря тому, что желудок уменьшился на 90 процентов, она быстро пришла в прежнюю форму. Для поддержания веса она дважды в неделю занимается с персональным тренером, комбинируя силовые тренировки с кардио.

Джерело: segodnya.ua