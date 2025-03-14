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Зеленський відзначив воїнів державними нагодами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відзначив воїнів державними нагодами
Глава України присвоїв звання Героя України ще пʼятьом захисникам
фото: president.gov.ua/Офіс президента (ілюстративне)

Президент підписав укази про відзначення понад трьох сотень військовослужбовців

Сьогодні, 14 березня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення 301 військовослужбовця Збройних сил України державними нагородами. Серед них – п’ять Героїв України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника нашої держави в соцмережах.

«Це абсолютно заслужена вдячність і шана нашої держави нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави та її незалежності», – каже він.

Як наголосив президент, понад 11 років Кремль намагається знищити українську державність. Попри це, Україна залишається сильною, здатною боротися за свою свободу та забезпечити надійну безпеку для своїх громадян.

«Ми робимо все для того, щоб гарантувати для України надійну безпеку і достойний мир. І це можливо лише завдяки нашим людям — всім тим українцям і українкам, які повʼязали свою долю із захистом нашої держави», – зазначив він.

Президент подякував українським воїнам, які продовжують боротися за незалежність України.

Нагадаємо, 14 березня щорічно в Україні відзначається День добровольців. Цю річницю встановила Верховна Рада України у 2017 році з метою вшанування мужності та героїзму тих, хто захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху. Цього дня 2014 року на полігон Нові Петрівці прибули перші 500 добровольців Самооборони Майдану, які сформували перший добровольчий батальйон.

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Теги: Володимир Зеленський військові державні нагороди президент добровольці

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