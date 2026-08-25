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Дмитро Ярош поділився «сокровенним» у найщасливіший день свого життя 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Син Дмитра Яроша торік закінчив школу
фото: Дмитро Ярош/Facebook

Дмитро Ярош побажав сину завжди бути вірним Україні

Екслідер «Правого сектору», командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з днем народження. 25 серпня хлопцю виповнилося 18 років. Цим військовий поділився на сторінці у Facebook, пише «Главком».

За словами Дмитра Яроша, день народження сина в його житті є «найщасливішим». Тож командувач разом із дружиною Ольгою Лавецькою привітав парубка з повноліттям. «Поділюсь сокровенним… У кожної людини є найщасливіші дні у житті… У мене такий день сьогодні: 18 років тому у нас з Олічкою народився син Дмитро… Синочку, вітаємо з Днем народження!»

Син Дмитра Яроша святкує 18-річчя (на фото парубку близько 17 років)
Син Дмитра Яроша святкує 18-річчя (на фото парубку близько 17 років)
фото: Дмитро Ярош/Facebook

Ярош побажав сину залишатися людяним та пам'ятати своє коріння. «Живи з Богом в серці; завжди будь вірний Україні; не твори собі кумирів; памʼятай свій рід та лишайся людиною у будь-яких обставинах… Хай для тебе гасло «Бог, Україна, Свобода!» буде провідною зорею, яка проведе тебе через все життя. Любимо тебе з мамою безмежно! Будь щасливий!» – зазначив командир.

Дмитро Ярош на останьому дзвонику із сином Дмитром та дужиною Ольгою
Дмитро Ярош на останьому дзвонику із сином Дмитром та дужиною Ольгою
фото: Дмитро Ярош/Facebook

Нагадаємо, екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з 17-річчям. На своїй Facebook-сторінці він також опублікував фотографію юнака на тлі моря та природи.

Раніше Дмитро Ярош емоційно звернувся до свого сина, який закінчив школу. Він висловив віру в те, що покоління, яке виросло під час війни, буде «патріотичнішим, загартованішим і згуртованішим» за попереднє покоління. На його думку, діти завжди мають бути кращими за своїх батьків.

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Теги: Дмитро Ярош сім'я син

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