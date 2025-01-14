Донька легендарного телеведучого вийшла в ефір

Влада Грубич вже давно працює журналісткою «Сніданку з 1+1», але лише цього місяця вперше вийшла в ефір

Грубич: Вирватися з тіні відомого батька і стати самодостатньою творчою телеодиницею важче, ніж починати «кувати» свій бренд із нуля

Телеведучий Костянтин Грубич поділився новиною про те, що його донька Владислава почала працювати як репортерка. На Facebook-сторінці він розповів історію, як вперше дивився її пряме включення.

За його словами, це була мрія його доньки-журналістки: працювати як репортерка в прямому ефірі «Сніданку з 1+1». «Це не спонтанна удача і не подарунок долі, а результат наполегливості та багаторічних старань довести, що ти це можеш, у тебе є компетенція і потенціал», – підкреслив ведучий.

Оскільки Грубич відомий телеведучий, він зауважив, що «заважав» доньці своїм іменем та близькістю до редакції». Він вважає, що вирватися з тіні відомого батька і стати самодостатньою творчою телеодиницею важче, ніж починати «кувати» свій бренд із нуля.

«Ми сьогодні прокинулися о 6.30, увімкнули телевізор, уважно прослухали погоду по Україні і я особливо запам’ятав, чого чекати, коли 13 січня котики ховають свої мордочки. Потім трохи покуняли до восьмої години. І знову уважно стежили за перипетіями можливої злодійської забудови культового для столиці ботанічного саду у викладі кореспондентки «Сніданку». Ну і нарешті – інформація про хвилину мовчання на Хрещатику та ще раз про погоду у прикуску з київською перепічкою, яку хочуть занести до списку нематеріальної культурної спадщини», – розповів Грубич.

Ведучий назвав це «доньчиною перемогою» над страхами і невірою. «Знаю, що моя думка тут субʼєктивна і затьмарена батьківською любовʼю. Але це той випадок, коли так можна», – додав Грубич. Він побажав донечці успіхів та отримання задоволення від роботи.

Так, Грубич Костянтин – один із найвідоміших журналістів України, ведучий телевізійних програм «Знак якості» та «Твій день». З 2000 років працював на ТСН, був автором сценарію та автором сюжетів для програми «Смачна країна».

До прикладу, «Знак якості» була незалежною телепрограмою про якість продуктів та речей. Програма існувала п'ять років (з 2007 року до грудня 2012 року) і її незмінним ведучим був саме Грубич. 2006 Костянтин Грубич отримав національну телевізійну премію України Телетріумф у номінації «Репортер».

Раніше Грубич пригадав свою зворушливу історію з життя. Телеведучий виклав пост 12 липня у facebook, де він згадав про сімейну трагедію. Він розповів про загиблу доньку Ольгу, якої не стало сім років тому.