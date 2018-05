Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Элтон Джон в Киеве

Известный британский музыкант Элтон Джон принял участие в благотворительной акции, которая направлена на профилактику и борьбу со СПИДом в Украине

Легендарный британский музыкант Элтон Джон прилетел в Киев, чтобы принять участие в благотворительной акции для поддержки инновационной профилактики ВИЧ и повышения осведомленности о СПИДе.

В украинскую столицу исполнитель прибыл вместе с супругом - 55-летним канадским режиссером Дэвидом Фернишем.

В рамках специального дня благотворительного фестиваля «Кураж-базар» Элтон Джон провел встречу с украинскими борцами со СПИДом и пообщался с ВИЧ-положительными людьми на арт-заводе «Платформа». Элтон Джон пришел на событие в спортивном костюме и ярких красных очках. Музыкант принял участие в эфире радио «Хит-ФМ» и раздал несколько автографов.

В рамках фестиваля прошли различные мероприятия: фотовыставка о совместной деятельности Фонда Елены Пинчук и СПИД-Фонда Элтона Джона, интерактивная программа от Всеукраинской сети ЛЖВ, в которую вошли лекции, квесты, лабиринты и тестирования на ВИЧ.

Также украинские поклонники творчестве Элтона Джона подготовили флеш-моб, во время которого фанаты спели хором его известную песню Can you feel the love tonight. На встрече с Элтоном Джоном также был мэр Киева Виталий Кличко.

Стоит отметить, что по словам организаторов «Кураж Базара» все собранные средства от продажи билетов будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно-образовательного центра для молодежи в Киеве.

Джерело: 24tv.ua