  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото

    • Розсилка
    Элтон Джон в Киеве - Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Элтон Джон в Киеве

    Известный британский музыкант Элтон Джон принял участие в благотворительной акции, которая направлена на профилактику и борьбу со СПИДом в Украине

    Легендарный британский музыкант Элтон Джон прилетел в Киев, чтобы принять участие в благотворительной акции для поддержки инновационной профилактики ВИЧ и повышения осведомленности о СПИДе.

    В украинскую столицу исполнитель прибыл вместе с супругом - 55-летним канадским режиссером Дэвидом Фернишем. 

    В рамках специального дня благотворительного фестиваля «Кураж-базар» Элтон Джон провел встречу с украинскими борцами со СПИДом и пообщался с ВИЧ-положительными людьми на арт-заводе «Платформа». Элтон Джон пришел на событие в спортивном костюме и ярких красных очках. Музыкант принял участие в эфире радио «Хит-ФМ» и раздал несколько автографов.

    В рамках фестиваля прошли различные мероприятия: фотовыставка о совместной деятельности Фонда Елены Пинчук и СПИД-Фонда Элтона Джона, интерактивная программа от Всеукраинской сети ЛЖВ, в которую вошли лекции, квесты, лабиринты и тестирования на ВИЧ.

    Также украинские поклонники творчестве Элтона Джона подготовили флеш-моб, во время которого  фанаты спели хором его известную песню Can you feel the love tonight. На встрече с Элтоном Джоном также был мэр Киева Виталий Кличко.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото
    Как Киев встретил Элтона Джона: яркие фото

    Стоит отметить, что по словам организаторов «Кураж Базара» все собранные средства от продажи билетов будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно-образовательного центра для молодежи в Киеве.

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    фотография Киев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ