Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії
Археологи натрапили на загублений маєток римської знаті
фото: Soprintendenza Speciale di Roma

Під час пошуків скарбів мародери натрапили на розкішну віллу римської еліти віком майже 2000 років

На околицях Рима археологи виявили велику заміську віллу часів Римської імперії, яку вдалося знайти після затримання так званих «чорних археологів». Пам'ятку відкрили в районі Кастель-ді-Гвідо на заході італійської столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Міністерство культури Італії.

Мародери натрапили на давньоримський маєток

Незаконні розкопки на державних землях регіону Лаціо правоохоронці зафіксували 16 лютого. За даними слідства, мародери використовували важку техніку та встигли прокопати глибокі траншеї, пошкодивши стародавні конструкції.

Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії фото 1
фото: Soprintendenza Speciale di Roma

Після втручання карабінерів територію взяли під охорону, а на місці розпочали термінові археологічні дослідження під керівництвом археологині Алессії Контіно.

Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії фото 2
фото: Soprintendenza Speciale di Roma

Під час розкопок науковці виявили рештки великої вілли, яка поєднувала житлові та господарські приміщення. Зокрема, археологи розчистили парадний атріум із басейном для збору дощової води. Навколо нього розташовувалися кімнати з мозаїчними підлогами, викладеними чорним та кольоровим мармуром.

Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії фото 3
фото: Soprintendenza Speciale di Roma

У приміщеннях також збереглися фрагменти настінного розпису. Дослідники встановили, що нижня частина стін була оздоблена червоною фарбою, а верхні яруси прикрашали жовті та сині декоративні панелі із зображенням людських фігур.

Крім житлової частини, на території комплексу знайшли виробничу зону з резервуаром для зберігання або переробки сільськогосподарської продукції.

Статуя ймовірного бога Сильвана

Однією з найцінніших знахідок стала мармурова статуя заввишки близько 80 сантиметрів. Вона зображує бородатого чоловіка з кошиком фруктів та тваринами. Археологи припускають, що скульптура може уособлювати давньоримського бога Сильвана – покровителя лісів, полів та сільського господарства. Водночас дослідники розглядають й інші версії щодо її походження.

Маєток міг належати оточенню імператорів

Встановлено, що вілла розташована на території античного поселення Лоріум, яке в римську добу було пов'язане з імператорським двором. Саме тут минули молоді роки імператора Антоніна Пія, а також бували імператори Адріан і Марк Аврелій.

На думку вчених, власниками маєтку могли бути представники найвищої римської знаті або особи з найближчого оточення імператорської родини.

За попередніми оцінками, комплекс був зведений у першій половині І століття нашої ери та занепав у III столітті. Наразі археологи продовжують дослідження та уточнюють датування пам'ятки.

Нагадаємо, раніше спільна археологічна місія Міланського університету та Вищої ради старожитностей Єгипту відкрила поблизу Асуана підземну гробницю із запечатаним двометровим вапняковим саркофагом. Усередині поховальної камери також знайшли кілька мумій, серед яких можуть бути дитячі поховання.

Читайте також:

Теги: Італія розкопки археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Некрополь в Асуані приховав несподівану знахідку археологів
Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти
Вчора, 21:40
Роббі Вільямс обурив українців на концерті в Італії
Киянка розповіла, чим розчарував Роббі Вільямс на концерті у Флоренції
Вчора, 11:21
У Луцьку відкопали підземний ярус оборонної вежі XVI століття
Археологи відкопали у Луцьку вежу, засипану понад 300 років тому
10 червня, 10:28
Надгробок з Італії знайшовся у США
У Новому Орлеані родина натрапила на втрачений римський надгробок у власному саду (фото)
9 червня, 06:14
Хлопчик знайшов скам'янілості великої морської рептилії крейдяного періоду
Американський школяр знайшов скелет морського хижака віком 80 млн років (фото)
8 червня, 09:58
Після інциденту з російським дроном Італія відправляє в Румунію солдатів
Італія відправить військових до Румунії після інциденту з дроном
31 травня, 09:41
Карло Формоза та Артур Лорковський підписали відповідну угоду
Італія виділяє €10 млн для відновлення енергетики України
21 травня, 18:14
Яйце динозавра (ілюстративне фото)
Наукова сенсація у Франції. Вчені знайшли більше сотні яєць динозаврів
19 травня, 13:47
Подальшому кровопролиттю запобігли очевидці трагедії
Кривавий терор в Італії: у центрі Модени чоловік на авто чавив перехожих та нападав з ножем
17 травня, 10:04

Соціум

У Варшаві двоє в масках підпалили ресторан українців
У Варшаві двоє в масках підпалили ресторан українців
Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії
Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії
Українські розробники встановили автомат на бойовий дрон (фото)
Українські розробники встановили автомат на бойовий дрон (фото)
Українська ракета для перехоплення балістики пройшла випробування
Українська ракета для перехоплення балістики пройшла випробування
Зеленський показав Трампу наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
Зеленський показав Трампу наслідки удару по Києво-Печерській лаврі
Лідери G7 взялися за нафту та газ Росії: що відомо
Лідери G7 взялися за нафту та газ Росії: що відомо

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua