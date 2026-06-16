Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії

Під час пошуків скарбів мародери натрапили на розкішну віллу римської еліти віком майже 2000 років

На околицях Рима археологи виявили велику заміську віллу часів Римської імперії, яку вдалося знайти після затримання так званих «чорних археологів». Пам'ятку відкрили в районі Кастель-ді-Гвідо на заході італійської столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Міністерство культури Італії.

Мародери натрапили на давньоримський маєток

Незаконні розкопки на державних землях регіону Лаціо правоохоронці зафіксували 16 лютого. За даними слідства, мародери використовували важку техніку та встигли прокопати глибокі траншеї, пошкодивши стародавні конструкції.

фото: Soprintendenza Speciale di Roma

Після втручання карабінерів територію взяли під охорону, а на місці розпочали термінові археологічні дослідження під керівництвом археологині Алессії Контіно.

фото: Soprintendenza Speciale di Roma

Під час розкопок науковці виявили рештки великої вілли, яка поєднувала житлові та господарські приміщення. Зокрема, археологи розчистили парадний атріум із басейном для збору дощової води. Навколо нього розташовувалися кімнати з мозаїчними підлогами, викладеними чорним та кольоровим мармуром.

фото: Soprintendenza Speciale di Roma

У приміщеннях також збереглися фрагменти настінного розпису. Дослідники встановили, що нижня частина стін була оздоблена червоною фарбою, а верхні яруси прикрашали жовті та сині декоративні панелі із зображенням людських фігур.

Крім житлової частини, на території комплексу знайшли виробничу зону з резервуаром для зберігання або переробки сільськогосподарської продукції.

Статуя ймовірного бога Сильвана

Однією з найцінніших знахідок стала мармурова статуя заввишки близько 80 сантиметрів. Вона зображує бородатого чоловіка з кошиком фруктів та тваринами. Археологи припускають, що скульптура може уособлювати давньоримського бога Сильвана – покровителя лісів, полів та сільського господарства. Водночас дослідники розглядають й інші версії щодо її походження.

Маєток міг належати оточенню імператорів

Встановлено, що вілла розташована на території античного поселення Лоріум, яке в римську добу було пов'язане з імператорським двором. Саме тут минули молоді роки імператора Антоніна Пія, а також бували імператори Адріан і Марк Аврелій.

На думку вчених, власниками маєтку могли бути представники найвищої римської знаті або особи з найближчого оточення імператорської родини.

За попередніми оцінками, комплекс був зведений у першій половині І століття нашої ери та занепав у III столітті. Наразі археологи продовжують дослідження та уточнюють датування пам'ятки.

Нагадаємо, раніше спільна археологічна місія Міланського університету та Вищої ради старожитностей Єгипту відкрила поблизу Асуана підземну гробницю із запечатаним двометровим вапняковим саркофагом. Усередині поховальної камери також знайшли кілька мумій, серед яких можуть бути дитячі поховання.