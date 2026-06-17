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В Італії заарештували анархістів, які підривали швидкісні залізниці під час Олімпіади-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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В Італії заарештували анархістів, які підривали швидкісні залізниці під час Олімпіади-2026
Терористична організація зібрала учасників з усієї Італії задля досягнення своєї мети
фото: NurPhoto

Поліція знайшла відповідальних за серію атак, які спричиняли колапс під час періоду Олімпіади-2026

Італійські правоохоронці повідомили про затримання сімох учасників радикального анархістського угруповання, яких підозрюють у серії диверсій залізничної інфраструктури країни під час зимових Олімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Перебіг подій в Італії

Перші атаки сталися 9 лютого, невдовзі після старту Олімпіади. Зловмисники підпалили залізничну стрілку поблизу Пезаро, а неподалік Болоньї пошкодили електричні кабелі та залишили саморобний вибуховий пристрій. Унаслідок цього рух потягів було частково паралізовано, а затримки сягали кількох годин. Уже тоді влада заявляла про можливий навмисний саботаж стратегічної інфраструктури.

Через п'ять днів, 14 лютого, відбулася нова серія атак. Вибухові пристрої спрацювали на швидкісних залізничних лініях Рим – Флоренція та Рим – Неаполь. За оцінками державного перевізника, завдані збитки перевищили 450 тисяч євро, а тисячі пасажирів, зокрема гості Олімпіади, зіткнулися з масштабними перебоями в русі.

Хто стояв за диверсіями? 

П'ятьох підозрюваних уже взяли під варту, а ще двоє перебуватимуть під домашнім арештом. Усім висунуто звинувачення у терористичній діяльності, створенні злочинної організації та підриві державного ладу.

Слідство встановило, що відповідальність за диверсії угруповання взяло на себе через спеціально створений сайт, де також було опубліковано великий маніфест. У ньому радикали називали свої дії протестом проти державних інституцій та інфраструктурних проєктів. Крім того, вони заявили про причетність до атаки на Трансальпійський нафтопровід, здійсненої навесні.

За даними поліції, осередок організації діяв у Римі, але підтримував зв'язки з однодумцями в інших великих містах країни, зокрема в Мілані, Болоньї та Неаполі. Наразі правоохоронці продовжують обшуки та перевіряють можливу причетність інших осіб до підготовки атак.

На результати спецоперації відреагувала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка подякувала силовикам за роботу та наголосила, що держава й надалі жорстко реагуватиме на будь-які спроби атакувати стратегічну інфраструктуру та загрожувати безпеці країни.

Нагадаємо, що Італія назвала країну, яка влаштовувала їй кібератаки перед Олімпіадою

Теги: Італія Джорджа Мелоні диверсія Олімпіада залізниця

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