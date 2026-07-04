Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У США кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса через фізіологічну особливість (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Кіт Тобі Хендерсон втановив світовий рекорд
фото: Guinnessworldrecords.com.

Кіт-рекордсмен мешкає з кішкою зі схожою особливістю

У США кіт на ім’я Тобі Хендерсон потрапив до Книги рекордів Гіннеса через свою фізіологічну особливість. Чотирилапий абсолютно здоровий, однак має незвичні лапи. Про це пише «Главком» із посиланням на Guinnessworldrecords.com.

Кіт Тобі Хендерсон мешкає у місті Сансінг, штату Мічиган (США). Нині він є єдиним котом у світі з найбільшою кількістю пальців на лапах. Він має 28 пальців.

Власниця кота Делані Хендерсон розповіла, як відреагувала на особливість свого улюбленця. «Коли я вперше побачила його пальці, я просто не могла повірити своїм очам! У мене вже є інший кіт-полідактиль, і я очікувала на додаткові «великі пальці», але ніщо не могло підготувати мене до того, що я побачу на лапах Тобі. Він чудово почувається, і, крім ретельного підстригання кігтів – у нього їх аж 28,  він звичайний кіт, без жодних додаткових проблем», – розповіла Хендерсон.

Кіт Тобі Хендерсон потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Кіт Тобі Хендерсон потрапив до Книги рекордів Гіннеса
фото: Guinnessworldrecords.com.

Тобі живе у люблячій родині разом зі своєю сестрою Конні, яка також має схожу особливість — два зайві пальці на передніх лапах. За словами Делані Хендерсон, вона полюбила свого улюбленця не за його особливість, а за «милу морду та балакучу вдачу». «Коли я зустріла його, у мене було відчуття, що він призначений бути в моєму житті, і я так вдячна, що дала йому постійний дім», – додала вона.

Кіт Тобі Хендерсон має 28 пальців
Кіт Тобі Хендерсон має 28 пальців
фото: Guinnessworldrecords.com.

Спочатку Тобі був сором'язливим і полохливим, йому знадобився час, щоб звикнути до нового дому. Однак тепер він живе активне та щасливе життя.

У США кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса через фізіологічну особливість (фото) фото 1
фото: Guinnessworldrecords.com.

«Коли він не носиться, мов маленький клубочок енергії, то перетворюється на справжнього ніжного малюка. Він обожнює обійми, починає муркотіти, щойно до нього торкнешся, а коли я сиджу на дивані, неодмінно засинає в мене між ногами. Він справді особливий, неймовірно лагідний котик, і нам дуже пощастило, що він став частиною нашої родини», – розповіла власниця кота-рекордсмена.

У США кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса через фізіологічну особливість (фото) фото 2
фото: Guinnessworldrecords.com.

Нагадаємо, 98-річний Гаррі Гісман встановив незвичний рекорд. Довгожитель здійснив політ, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. 98-річний чоловік протримався протягом дев’яти хвилин польоту на крилі літака. Довгожитель піднявся на висоту 300 метрів. 

Читайте також:

Теги: США тварини рекорд фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін отримав те, на що вже не розраховував
Путін отримав те, на що вже не розраховував
8 червня, 13:08
Трамп: У нас є угода, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і саме заради цього нам довелося пройти через все це
Трамп розповів, що передбачає угода з Іраном
11 червня, 23:40
Карні прибув до Ірландії
Прем'єр-міністр Канади вважає вдалим моментом саміт G7 для підписання угоди з Іраном
14 червня, 00:01
Дан Негреа під час засідання Ради Безпеки ООН у березні 2026 року
США в Радбезі ООН назвали війну РФ проти України стратегічним провалом
9 червня, 06:48
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
15 червня, 05:33
Трамп: Іран має 60 днів, щоб укласти фінальну угоду, інакше ми зробимо речі, які їм не сподобаються
«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану
20 червня, 00:06
Джаред Кушнер та Стів Віткофф провели позитивні переговори з регіональними лідерами в Катарі
Bloomberg: США заявили про прогрес у переговорах з Іраном попри відсутність прямих контактів
1 липня, 05:18
Трамп заявив про прогрес після порушення перемир'я між країнами
Трамп заявив про прогрес в непрямих переговорах з Іраном
2 липня, 04:30
Тварину, яка заблукала у місті, безпечно повернули до лісу
У Києві лось зайшов до під’їзду багатоповерхівки (відео)
26 червня, 17:11

Життя

У США кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса через фізіологічну особливість (фото)
У США кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса через фізіологічну особливість (фото)
В Антарктиді дослідники знайшли морську істоту, яка може допомогти у лікування раку шкіри
В Антарктиді дослідники знайшли морську істоту, яка може допомогти у лікування раку шкіри
Археологи виявили у Шотландії ритуальне коло поховань віком 5 тис. років (фото)
Археологи виявили у Шотландії ритуальне коло поховань віком 5 тис. років (фото)
22-річна онука Єлизавети ІІ закінчила університет: фото з батьком-герцогом Единбурзьким
22-річна онука Єлизавети ІІ закінчила університет: фото з батьком-герцогом Единбурзьким
«Боляче бʼє по кишені». Українка назвала недоліки життя емігрантів у Чехії
«Боляче бʼє по кишені». Українка назвала недоліки життя емігрантів у Чехії
99-річна вінничанка вперше зробила закордонний паспорт: куди планує подорож
99-річна вінничанка вперше зробила закордонний паспорт: куди планує подорож

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua