У США кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса через фізіологічну особливість (фото)

Кіт-рекордсмен мешкає з кішкою зі схожою особливістю

У США кіт на ім’я Тобі Хендерсон потрапив до Книги рекордів Гіннеса через свою фізіологічну особливість. Чотирилапий абсолютно здоровий, однак має незвичні лапи. Про це пише «Главком» із посиланням на Guinnessworldrecords.com.

Кіт Тобі Хендерсон мешкає у місті Сансінг, штату Мічиган (США). Нині він є єдиним котом у світі з найбільшою кількістю пальців на лапах. Він має 28 пальців.

Власниця кота Делані Хендерсон розповіла, як відреагувала на особливість свого улюбленця. «Коли я вперше побачила його пальці, я просто не могла повірити своїм очам! У мене вже є інший кіт-полідактиль, і я очікувала на додаткові «великі пальці», але ніщо не могло підготувати мене до того, що я побачу на лапах Тобі. Він чудово почувається, і, крім ретельного підстригання кігтів – у нього їх аж 28, він звичайний кіт, без жодних додаткових проблем», – розповіла Хендерсон.

Кіт Тобі Хендерсон потрапив до Книги рекордів Гіннеса фото: Guinnessworldrecords.com.

Тобі живе у люблячій родині разом зі своєю сестрою Конні, яка також має схожу особливість — два зайві пальці на передніх лапах. За словами Делані Хендерсон, вона полюбила свого улюбленця не за його особливість, а за «милу морду та балакучу вдачу». «Коли я зустріла його, у мене було відчуття, що він призначений бути в моєму житті, і я так вдячна, що дала йому постійний дім», – додала вона.

Кіт Тобі Хендерсон має 28 пальців фото: Guinnessworldrecords.com.

Спочатку Тобі був сором'язливим і полохливим, йому знадобився час, щоб звикнути до нового дому. Однак тепер він живе активне та щасливе життя.

«Коли він не носиться, мов маленький клубочок енергії, то перетворюється на справжнього ніжного малюка. Він обожнює обійми, починає муркотіти, щойно до нього торкнешся, а коли я сиджу на дивані, неодмінно засинає в мене між ногами. Він справді особливий, неймовірно лагідний котик, і нам дуже пощастило, що він став частиною нашої родини», – розповіла власниця кота-рекордсмена.

Нагадаємо, 98-річний Гаррі Гісман встановив незвичний рекорд. Довгожитель здійснив політ, стоячи на крилі літака на висоті понад 300 метрів. 98-річний чоловік протримався протягом дев’яти хвилин польоту на крилі літака. Довгожитель піднявся на висоту 300 метрів.