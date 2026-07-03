Воротар збірної Іспанії побив багаторічний рекорд на Чемпіонаті світу 2026

Унаї Сімон вписав своє ім'я в літопис турніру

Піренеєць переписав історію турніру з допомогою партнерів

Голкіпер національної команди Іспанії Унаї Сімон став абсолютним рекордсменом Кубка світу за кількістю хвилин без пропущених м'ячів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Напередодні «Фурія Роха» розгромила збірну Австрії (3:0) у рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) 2026. Воротар не пропустив жодного м'яча на цьогорічному турнірі. Востаннє Сімона засмутила на груповому етапі ЧС-2022 Японія.

З тих пір іспанський кіпер зберіг ворота на замку в протистоянні 1/8 фіналу Мундіалю-2022, трьох поєдинках у групі Кубка світу цьогоріч та в матчі плейоф із Австрією. Серія Сімона склала 519 хвилин. Він перевершив досягнення італійця Вальтера Дзенги (518 хвилин) часів ЧС-1990.

Пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Плейоф турніру стартував у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрілася з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

Південна Африка – Канада – 0:1

Бразилія – Японія – 2:1

Німеччина – Парагвай – 1:1 (пенальті – 3:4)

Нідерланди – Марокко – 1:1 (пенальті – 2:3)

Кот-д'Івуар – Норвегія – 1:2

Франція – Швеція – 3:0

Мексика – Еквадор – 2:0

Англія – ДР Конго – 2:1

Бельгія – Сенегал – 3:2 (дод. час)

США – Боснія і Герцеговина – 2:0

Іспанія – Австрія – 3:0

Португалія – Хорватія – 2:1

Швейцарія – Алжир – 2:0

Австралія – Єгипет

Аргентина – Кабо-Верде

Колумбія – Гана

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.