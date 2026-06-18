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Харків'яни готують гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Харківська кав'ярня встановлює рекорди за найбільшим десертом
фото: Іnstagram.com/makerscoffeeshop

Харків'ян запрошують дегустувати гігантські десерти

У Харкові місцева кав'ярня Makers готує гігантський полуничний тірамісу. Крондитери планують створити десерт вагою 18 кг. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис закладу.

У харківській кав’ярні кондитери продовжують бити рекорди. Минулого разу у закладі приготували полуничний тірамісу вагою 9 кг. Відвідувачів запрошували дегустувати десерт із крем-содою.

Харків'яни готують гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/makerscoffeeshop

Згодом на сторінці з'явилася новина про новий тірамісу. Харківські кондитери вирішили побити власний рекорд та приготувати тірамісу з полуницею вагою 18 кг. «Робимо для вас 18 кг полуничного тірамісу, а це вдвічі більше, ніж минулого разу. Наливаємо авторський лимонад малина-огірок», – йдеться у дописі.

Харків'яни готують гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/makerscoffeeshop
Харків'яни готують гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/makerscoffeeshop

На кадрах, якими поділилася кав’ярня, можна побачити гігантський десерт. Він вкритий шматочками полуниці, під якими схований сам тірамісу. Гостям його подають у невеликих чашах.

Нагадаємо, в Одеській області волонтерський загін «Паляниця», який з початку повномасштабного вторгнення допомагає військовим, за чотири роки роботи волонтерки з Одещини передали понад тисячу відправлень з їжею для військових. За цей час вони використали для випічки близько 150 тонн борошна

До слова, 63-річний киянин Юрій Кожем’якін виростив найбільше в Україні яблуко. Фрукт-гігант має вагу 1кг 281г та обхват 50 см. Щоб гілка дерева витримала таку вагу, довелося використовувати підв’язки і з усіх боків ставити підпори.

Теги: Харків їжа рекорд

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