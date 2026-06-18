Харків'яни готують гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг (фото)

Харків'ян запрошують дегустувати гігантські десерти

У Харкові місцева кав'ярня Makers готує гігантський полуничний тірамісу. Крондитери планують створити десерт вагою 18 кг. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис закладу.

У харківській кав’ярні кондитери продовжують бити рекорди. Минулого разу у закладі приготували полуничний тірамісу вагою 9 кг. Відвідувачів запрошували дегустувати десерт із крем-содою.

Згодом на сторінці з'явилася новина про новий тірамісу. Харківські кондитери вирішили побити власний рекорд та приготувати тірамісу з полуницею вагою 18 кг. «Робимо для вас 18 кг полуничного тірамісу, а це вдвічі більше, ніж минулого разу. Наливаємо авторський лимонад малина-огірок», – йдеться у дописі.

На кадрах, якими поділилася кав’ярня, можна побачити гігантський десерт. Він вкритий шматочками полуниці, під якими схований сам тірамісу. Гостям його подають у невеликих чашах.

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