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«Цього разу все інакше»: де житиме Меланія Трамп під час президенства чоловіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Цього разу все інакше»: де житиме Меланія Трамп під час президенства чоловіка
Меланія Трамп буде присутня на великих заходах, матиме власний майданчик та пріоритети як перша леді

Очікується, що протягом наступних чотирьох років майбутня перша леді США Меланія Трамп проведе більшу частину свого часу не в Білому домі

Меланія Трамп, дружина переможця президентських виборів у  США Дональда Трампа, не буде переїжджати до Вашингтона на час другої каденції свого чоловіка. Про це повідомляє CNN.

За словами співрозмовників, нині тривають дискусії про те, як саме і де вона буде проводити свій час впродовж другої каденції Трампа.

Очікується, що протягом наступних чотирьох років майбутня перша леді США Меланія Трамп проведе більшу частину свого часу не в Білому домі, а між Нью-Йорком і Палм-Біч, штат Флорида.

Джерела зазначають, що Меланія Трамп все одно буде присутня на великих заходах, матиме власний майданчик та пріоритети як перша леді.

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп проводив зимові вихідні в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, а літні – у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Очікується, що він продовжить це робити.

Джерела також повідомили, що за останні чотири роки Меланія Трамп налагодила життя та завела коло друзів у Флориді та, ймовірно, продовжуватиме проводити там багато часу.

Після виборів 2016 року Трамп відклала свій переїзд до Вашингтона, вирішивши переїхати до Білого дому через кілька місяців після інавгурації чоловіка, оскільки син Баррон, якому тоді було 10 років, закінчував навчальний рік.

Баррон Трамп, якому зараз 18 років, навчається в Нью-Йоркському університеті.

Джерела припустили, що перша леді також проводитиме значну кількість часу в Трамп-тауер у Нью-Йорку, щоб бути ближче до свого сина.

Очевидці бачили її в місті минулої неділі коли вона поверталася з ним з Флориди на борту приватного літака. 

Нагадаємо, Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності. Так, журналісти звернули увагу, що дружина Трампа у своїх мемуарах «Меланія» підтримує право на аборти, хоча її чоловік займає іншу позицію. 

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Теги: вихідні Дональд Трамп Флорида Меланія Трамп дружина гольф перша леді

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