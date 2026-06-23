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103-річний ветеран Другої світової війни з Одещини розповів про секрети довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Василь Хомиженко до 100 років керував автівкою
фото: скриншот Бессарабська Селищна рада/Facebook

Пенсіонер одружився у 90 років

103-річний Василь Хомиженко погано бачить та чує, однак щодня п’є вино та з кожної пенсії донатить на ЗСУ. Пенсіонер розповів, у чому криється секрет його довголіття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сюжет каналу «Інтер».

Василь Хомиженко мешкає на Одещині в Бессарабській громаді разом зі своєю дружиною Марією, яка на 15 років молодша за нього. Подружжя одружилося, коли чоловікові було 90 років, з того часу вони живуть разом.

Василь Хомиженко одружився зі своєю дружиною Марією у 90 років
Василь Хомиженко одружився зі своєю дружиною Марією у 90 років
фото: скриншот Бессарабська Селищна рада/Facebook

Василь Хомиженко до 100 років керував автівкою. Наразі він уже погано бачить та чує, проте залишається бадьорим. За словами пенсіонера, секретом його довголіття є фізична активність, а також домашнє вино. «Без діла я не сидів. Усе життя працював та виконував бо дай якусь роботу. Також думаю, що й вино свою роль зіграло. Адже я вже років 70 його самотужки виготовляю. Разом із тим – стограмовий стаканчик щодня випиваю», – розповів довгожитель.

103-річний Василь Хомиженко є ветераном Другої світової війни, він долучився до радянської армії в 1945 році. Чоловік служив у піхоті, на війні він потрапив у полон. «Там я провів пів року. Страшно було. З їжі давали лише хліб, розміром із сірниковий коробок – ділив на три частини, то був мій завтрак, обід та вечеря. Так і вижив, а згодом вдалося втекти, де й зустрів Перемогу», – згадав ветеран.

103-річний ветеран Другої світової війни з Одещини розповів про секрети довголіття
103-річний ветеран Другої світової війни з Одещини розповів про секрети довголіття
фото: скриншот Бессарабська Селищна рада/Facebook

Ветеран нині допомагає українським військовим та передає гроші на їхні потреби, а за можливості передає необхідні речі на фронт.

«Чуємо тривогу, бачимо потреби армії, хлопці просять про допомогу – нам стояти осторонь неправильно. Тому тисячу-дві я передавав, не забував. А потім від свого імені замовив піч-буржуйку, її зробили та відправили солдатам на фронт», – розповів ветеран Другої світової війни.

До слова, частину отриманих грошей від громади на свій ювілей Василь Хомиженко також передав на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, на Чернігівщині місцева мешканка Сновської громади Марфа Науменко відзначила ювілей. Жінці виповнилося 100 років, вона має сімох онуків, сімох правнуків та трьох праправнуків. З нагоди свого дня народження вона поділилася секретом довголіття. 

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Теги: ветеран Друга світова війна Одещина довголіття

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Життя

103-річний ветеран Другої світової війни з Одещини розповів про секрети довголіття
103-річний ветеран Другої світової війни з Одещини розповів про секрети довголіття
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