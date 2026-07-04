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Кому платитимуть тилову надбавку в 10 тисяч: роз’яснення Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кому платитимуть тилову надбавку в 10 тисяч: роз’яснення Міноборони
Мінімальний рівень виплат для військових, які проходять службу в тилу, становитиме від 30 тисяч гривень на місяць
фото: armyinform.com

Тилова надбавка є мінімальним гарантованим рівнем додаткової винагороди для всього особового складу, який фактично несе службу

Військовослужбовці Сил оборони отримуватимуть нову виплату (тилова додаткова винагорода) у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, інформує «Главком».

Із урахуванням основного грошового забезпечення мінімальний рівень виплат для військових, які проходять службу в тилу, становитиме від 30 тисяч гривень на місяць.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України №768, ухваленою 12 червня. Документ запроваджує оновлену модель контрактної служби та систему грошового забезпечення військовослужбовців.

При цьому постанова не переглядає чинні розміри базового грошового забезпечення і не змінює механізм його нарахування. Натомість вона вводить нову систему додаткових виплат за виконання завдань, яка діятиме паралельно з уже наявними видами винагород.

Тилова надбавка буде виплачуватися пропорційно часу виконання обов’язків служби усім, хто не отримує інших надбавок на кшталт 30, 50 або 100 тисяч гривень.

Існує кілька причин, за якими тилова надбавка не нараховується:

  • перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення – за час відпустки;
  • зарахування у розпорядження командирів або звільнення від посад (крім тимчасового виконання обов’язків);
  • відрядження на навчання до навчальних військових частин;
  • зарахування до змінного складу частин резерву та запасних рот.

Тилова надбавка також не нараховується курсантам навчальних військових частин і військових навчальних закладів;

Тилова надбавка є мінімальним гарантованим рівнем додаткової винагороди для всього особового складу, який фактично несе службу, незалежно від наявності контракту. Виключення становитимуть військовослужбовці, які перебувають у частині  тимчасово або з метою навчання.

Розмір інших додаткових виплат відповідно до постанови №768 залежить від району виконання завдань та умов проходження служби.

Нагадаємо, військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше, почнуть поступово звільняти зі служби вже до кінця 2026 року. 

12 червня Україна оголосила про старт масштабної трансформації системи військової служби. Відповідний пакет рішень презентували прем'єрка Юлія Свириденко, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Михайло Федоров. Перший етап найбільшої реформи військової служби в історії незалежної України, який передбачає нові контракти, суттєве підвищення виплат, спрощення переведень між підрозділами та поетапне звільнення військових, які найдовше перебувають на фронті.

Максимальна зарплата військових становитиме 460 тис. грн. Найвищі суми отримуватимуть піхотинці, які воюють на передовій. 

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Теги: Міноборони гроші військові

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